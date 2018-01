ၾသစေၾတးလ်အိုးပင္း ဒုတိယအဆင့္ တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ကြန္တာနဲ႔ ပီလစ္ကိုဗာ

ႀသစေၾတးလ် အိုးပင္းတင္းနစ္ ၿပိဳင္ပြဲမွာအဆင့္ ၉ ရွိ ဂ်ိဳဟန္နာ ကြန္တာဟာ ပထမအဆင့္ကိုေတာ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသူ မတ္ဒီဆန္ ဘရန္ဂ်ယ္ကို အႏိုင္ယူၿပီးေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ၾသစေၾတးလ်အိုးပင္း ၿပိဳင္ပြဲမတိုင္ခင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တဲ ဆစ္ဒနီ အင္တာေနရွင္နယ္ ၿပိဳင္ပြဲမွာေတာ့ ကြန္တာ ပထမအဆင့္ကေနထြက္ခဲ့ရေပမယ့္ အခုပြဲစဥ္မွာေတာ့ ဘရန္ဂ်ယ္ကို တစ္နာရီေက်ာ္ ယွဥ္ၿပိဳင္္ကစားၿပီး ၆-၃ ၊ ၆-၁ နဲ႔ အႏိုင္ယူႏိုင္ခဲ့ပါ တယ္။

ေနာက္ဆံုးက်င္းပခဲ့တဲ့ ၾသစေၾတးလ် အိုးပင္းၿပိဳင္ပြဲ ၂ ႀကိမ္မွာေတာ့ ကြန္တာ ကြာတားဖိုင္နယ္ နဲ႔ ဆီမီးဖိိုင္နယ္တို႕ကို တက္ေရာက္ထားႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယအဆင့္ မွာေတာ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသူ ဘာနာဒါ ပီရာနဲ႔ ရင္ဆိုင္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Ruthless. @JoKonta91 hits 37 winners and eight aces en route to a 6-3 6-1 victory over Madison #Brengle . pic.twitter.com/FAVSku5tPi

ေနာက္ထပ္ပြဲစဥ္ ၁ ပြဲမွာေတာ့ ခ်က္ႏိုင္ငံသူ ပီလစ္ကိုဗာအေနနဲ႔ ပါရာေဂြးႏုိင္ငံမွ ဗရိုနီကာ ဆီပီဒီ ရိြဳင္ကို ၆-၃ ၊ ၆-၄ နဲ႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ႏိုင္ေခ်အဆင့္ ၆ သတ္မွတ္ျခင္းခံထားခဲ့ရတဲ့ ပီလစ္ကိုဗာ အေနနဲ႔ ပထမပြဲ စစခ်င္း မွာပဲ ရမွတ္ဆက္တိုက္ရယူႏုိင္ခဲ့ၿပီး ရိြဳင္ ရမွတ္ျပန္လည္ မရယူႏိုင္ခင္ထိမွာ ၄-၁ မွတ္ထိ ရရွိခဲ့ပါတယ္။

အဲ့ဒီေနာက္မွာေတာ့ ပီလစ္ကိုဗာပဲ ပြဲကို စိုးမိုးခဲ့ၿပီး break point ရယူႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

GAME, SET, MATCH! @verocepede puts in a commendable performance but @KaPliskova gets the job done 6-3, 6-4 to progress to R2. #AusOpen pic.twitter.com/zDdxaCO2PO

ေနာက္ထပ္ပြဲစဥ္မွာေတာ့ ျပင္သစ္ႏိုင္္ငံသူ ကာရိုလင္း ဂရာစီယာ က ဂ်ာမနီႏိုင္ငံသူ ကာရီနာ ၀ဖ္ေသာ့ဇ္ကို အႏိုင္ယူႏိုင္ခ့ဲပါတယ္။

"I wasn't very happy with my first set – but I kept fighting and tried to find a solution."

The secret is persistence for @CaroGarcia…#AusOpen pic.twitter.com/LL4SLuaTWE

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 16, 2018