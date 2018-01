ၾသစေတးလ်အိုုးပင္း၀င္ခြင့္ရံႈးနိမ့္ခဲ့ျပီး ေဒါသတၾကီးတုုန္႕ျပန္ခဲ့တဲ့ ဘားနဒ္ေတာမစ္

ၾသစေတးလ် နုုိင္ငံသားတင္းနစ္ကစားသမား ဘားနဒ္ေတာမစ္ ဟာ ၾသစေတးလ်အိုုးပင္း တင္းနစ္ျပိဳင္ပြဲ ကိုု၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ဖိုု႕ လက္လႊတ္ဆံုုးရံႈးခဲ့ရျပီးေနာက္ သတင္းေထာက္မ်ားကိုု ေဒါသတၾကီး နဲ႕ တုုန္႕ျပန္ေျပာဆိုုမႈေတြရွိခဲ့တယ္လိုု႕ သိရပါတယ္။

ဘားနဒ္ေတာမစ္ဟာ ကမၻာ့အဆင့္ ၂၁၈ ေနရာမွာ ရပ္တည္ေနတဲ့ အီတလီႏိုုင္ငံသား ေလာ္ရန္ဇိုုဆိုုနီဂိုုကိုု ၆-၁ ၊ ၆-၇ (၅-၇) ၊ ၆-၄ နဲ႕ ရံႈးနိမ့္ခဲ့ျပီး ယခုုႏွစ္ရဲ႕ ပထမဆံုုး ဂရန္းဆလန္း ျပိဳင္ပြဲကိုု ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္လြဲေခ်ာ္ခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ယခုုလိုု ဂရန္းစလန္းျပိဳင္ပြဲ၀င္ခြင့္လြဲေခ်ာ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ဘားနဒ္ေတာမစ္အေနနဲ႕ လက္ရွိရပ္ တည္မႈျဖစ္တဲ့ ကမၻာ့အဆင့္ (၁၄၂) မွ ဆက္လက္နိမ့္က်ဖြယ္ရွိေနပါတယ္။

Bernard Tomic has crashed out of Australian Open qualification at the final hurdle, before delivering a smug spray to reporters. Those details and more in 7 News at 6pm. #BernardTomic #7News pic.twitter.com/N5igH3KMMv

— 7 News Adelaide (@7NewsAdelaide) January 14, 2018