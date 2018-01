ဆစ္ဒနီ အင္တာေနရွင္နယ္ ၿပိဳင္ပြဲမွာ ဗိုလ္စြဲႏိုင္ခဲ့တဲ့ ခါဘာ

အန္ဂ်လီေကြး ခါဘာဟာ ဆစ္ဒနီ အင္တာေနရွင္နယ္ တင္းနစ္ၿပိဳင္ပြဲမွာ ဘာတီကို အႏိုင္ရရွိၿပီး ကစားသမား ဘ၀ ၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ WTA ခ်န္ပီယံဆုကို ရယူႏိုင္ခဲ့ ပါတယ္။

ကန္ရိုစ့္၀ဲလ္ အရီနာမွာ က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ ဒီၿပိဳင္ပြဲမွာေတာ့ ခါဘာက ၆-၄ ၊ ၆-၄ နဲ႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ US Open ၿပိဳင္ပြဲမွာ ဗိုလ္စြဲခဲ့ၿပီးေနာက္ ပထမဆံုး ဆုဖလား ျပန္လည္ရယူႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပထမပြဲစဥ္မွာ ခါဘာဟာ ဘရိတ္ပိြဳင့္တစ္ႀကိမ္ ရယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၄-၂ မွတ္နဲ႔ အေစာပိုင္းတည္းက ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီးႏိုင္ပြဲအတြက္ အေကာင္းဆံုး ရမွတ္ရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဂရင္းစလင္း ၂ ႀကိမ္ရယူထားႏိုင္ခဲ့တဲ့ ခါဘာဟာ ဒုတိယပြဲစဥ္မွာေတာ့ ပထမပြဲစဥ္က အႏိုင္ရလဒ္ကို ထိန္းသိမ္းဖို႔ ျပင္ဆင္ခဲ့ပါတယ္။ ဘာတီအေနနဲ႔ ဘရိတ္ပိြဳင့္ ၂ ႀကိမ္ခြင့္ျပဳခဲ့ရၿပီး ရမွတ္ပိုင္း လိုက္မွီဖို႔ ေ၀းကြားခဲ့ရၿပီး ခါဘာအေနနဲ႔ ႏိုင္ပြဲတစ္ပြဲကို ရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

“ အံ့အားသင့္ဖြယ္ ပြဲစဥ္တစ္ပြဲကို ကစားႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ေကာင္းတဲ့ခံစား ခ်က္ေတြခံစားေနရပါတယ္။”လို႔ ႏိုင္ပြဲရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ခါဘာက ဆိုခဲ့ပါတယ္။

"It was a great week and I really enjoyed being in Sydney." –@SydneyTennis champion @AngeliqueKerber, winner of her 11th WTA title pic.twitter.com/mNVE1xWBBC

— WTA (@WTA) January 13, 2018