ASB Classic ျပိဳင္ပြဲ ဗိုုလ္လုုပြဲကိုု တက္ေရာက္ႏုုိင္ခဲ့တဲ့ ဒယ္လ္ပိုုထရိုု

အာဂ်င္တီးနား ႏိုုင္ငံသား တင္းနစ္ကစားသမား ဂ်ဴယန္မာတင္ဒယ္လ္ပိုုထရိုု ဟာ လက္ေကာက္၀တ္ဒဏ္ရာမွ ျပန္လည္သက္သာလာျပီးေနာက္ပိုုင္း ျပန္လည္ယွဥ္ျပိဳင္ ကစားခဲ့တဲ့ ASB Classic ျပိဳင္ပြဲမွာ ဗိုုလ္လုုပြဲစဥ္ကိုု တက္ေရာက္ႏိုုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒယ္လ္ပိုုထရိုုဟာ အဆိုုပါျပိဳင္ပြဲရဲ႕ ဆီမီးဖိုုင္နယ္ပြဲစဥ္မွာ စပိန္ႏိုုင္ငံသား ေဒးဗစ္ဖာရာ ကိုု အႏိုုင္ရရွိခဲ့ျပီး ယခုုလိုုဗိုုလ္လုုပြဲဆီတက္လွမ္းႏိုုင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒယ္လ္ပိုုထရိုုဟာ အဆိုုပါပြဲစဥ္ရဲ႕ ပထမပြဲစဥ္မွာပဲ ၆-၄ နဲ႕ အႏိုုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒုုတိယပြဲစဥ္ မွာေတာ့ ပြဲစဥ္ဟာ ပိုုျပီး အၾကိတ္အနယ္ရွိလာခဲ့ျပီး ရမွတ္တူ ျဖစ္လုုနီးပါးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒုုတိယပြဲစဥ္မွာလည္း အေကာင္းဆံုုးလုုပ္ျပႏိုုင္ခဲ့ျပီး ၆-၄ နဲ႕ ထပ္မံအႏိုု္င္ရရွိခ့ဲပါ တယ္။

Welcome to the finals Roberto Bautista Agut #ASBClassic pic.twitter.com/Xjmjn6a0aV

— ASB Classic (@ASB_Classic) January 12, 2018