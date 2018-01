လက္ရွိအခ်ိန္ေတြကို ေၾကာက္ရြံ႕မႈမရွိေၾကာင္း ဆီရီနာ ၀ီလ္လ်ံေျပာၾကား

ကမာၻ႔အဆင့္ တစ္တင္းနစ္မယ္ေဟာင္း ဆီရီနာ၀ီလ္လ်ံဟာ တင္းနစ္ေလာကရဲ႕ အေကာင္းဆံုး ကစားသမားတစ္ဦးအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ကေလးမီးဖြားၿပီး တဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ သူမရဲ႕ ဦးတည္ရာက ေျပာင္းလဲလာခဲ့ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ၾသစေၾတးလ် အိုးပင္းၿပိဳင္ပြဲမွာ ဗိုလ္စြဲႏိုင္ခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ သမီးငယ္ အိုလံပီယာကို ေမြးဖြားဖို႔ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ထားခဲ့ရတာေၾကာင့္ တင္းနစ္ေလာကက ေနအနားယူခဲ့သလို ဒဏ္ရာျပႆနာေတြကလည္း သူမကို ဖိအားေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေစခဲ့ပါတယ္။

ဂရင္းစလင္း ၂၃ ႀကိမ္ ရယူထားႏိုင္ခဲ့တဲ့ ၀ီလ္လ်ံနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ တစ္ပတ္က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အင္တာဗ်ဴးမွာေတာ့ ေရွ႕ဆက္ၿပီးရင္ဆိုင္ရမယ့္ ၿပိဳင္ဘက္ေတြကို သတိေပးစကားေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Thrilled to cover @voguemagazine‘s February issue with my daughter! This is a moment I will never forget: https://t.co/aQ6ZpxZeB4 pic.twitter.com/iTwDMoGZf7

— Serena Williams (@serenawilliams) January 10, 2018