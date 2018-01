ႏုိင္ပြဲနဲ႔ ျပန္လာႏိုင္ခဲ့တဲ ဂ်ိဳကိုဗစ္

ဒဏ္ရာမွ ျပန္လည္သက္သာလာခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ကစားခဲ့တဲ့ ကူယြန္း ကလပ္စစ္ ၿပိဳင္ပြဲမွာ ဂ်ိဳကိုဗစ္ ႏိုင္ပြဲရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ိဳကိုဗစ္အေနနဲ႔ ဒိုမီနစ္ သီယန္နဲ႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး ၆-၁ ၊ ၆-၄ နဲ႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့့တဲ့ႏွစ္ ၀င္ဘယ္လ္ဒန္ ၿပိဳင္ပြဲမွာ ေနာက္ဆံုးယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့ၿပီး ပုခံုးဒဏ္ရာ ေၾကာင့္ အနားယူခဲ့ရၿပီး ယခုပြဲစဥ္မွာေတာ့ ကမာၻ႕အဆင့္ ၅ ရွိတဲ့ သီယန္ကို အႏိုင္ယူႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၾသစေၾတး လ်အိုးပင္းၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ ၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ခ်န္ပီယံျဖစ္တဲ့ ဂ်ိဳကိုဗစ္ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဒူဘိုင္းမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ၿပိဳင္ပြဲမွာ ၀င္ေရာက္ကစားဖို႔ ျပင္ဆင္ခဲ့သလို ၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ခ်န္ပီယံ ဆုကို ရယူႏိုင္ဖို႔ ပစ္မွတ္ထားေနပါတယ္။

ဂ်ိဳကိုဗစ္အေနနဲ႔ သီယန္ရဲ႕ စေပးေဘာ ၃ ႀကိမ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ပထမပြဲစဥ္ရဲ႕ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားစဥ္ဟာ ၂၁ မိနစ္သာ ၾကာျမင့္ခဲ့ပါတယ္။

ဒုတိယပြဲစဥ္မွာေတာ့ သီယန္ျပန္လည္ၿပီး ရမွတ္ေတြရယူႏုိင္ဖို႔ ႀကိဳးစားကစားခဲ့ ေပမယ့္ လက္ရွိ ကမာၻ႔အဆင့္ ၁၄ ေနရာမွာ ရပ္တည္ေနခဲ့တဲ့ ဂ်ိဳကိုဗစ္ဟာ အေကာင္းဆံုး တံု႔ျပန္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၅-၄ မွတ္ထိ ရယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး ပြဲကစားခ်ိန္ ၄၀ မိနစ္သာ ၾကာျမင့္ခဲ့ပါတယ္။

HE'S BACK!@DjokerNole is in ominous form at the #KooyongClassic defeating World No. 5 Dominic Thiem in straight sets 6-1 6-4. pic.twitter.com/ilA6TdPC9H

— Kooyong Classic (@KooyongClassic) January 10, 2018