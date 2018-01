ပထမဆံုး ျပန္လည္ကစားခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္မွာ ရံႈးပြဲနဲ႔ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရတဲ့နာဒယ္

ႀသစေၾတးလ်အိုးပင္း၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတဲ့ ရာေဖးနာဒယ္ ဒဏ္ရာက ျပန္လည္သက္သာလာၿပီး ပထမဆံုး ျပန္လည္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္မွာ အရံႈးနဲ႔ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရပါတယ္။

ကမာၻ႔အဆင့္ တစ္ နာဒယ္ဟာ က်င္းပျပဳလုပ္ေနတဲ့ ကူယြန္း ကလပ္စစ္ ၿပိဳင္ပြဲမွာ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသား ရစ္ခ်က္ ဂတ္စ္ကြတ္နဲ႔ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရၿပီး ၆-၄ ၊ ၇-၅ နဲ႔ ရံႈးနိမ့္ခဲ့ ပါတယ္။

ျပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလမွာ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့တဲ့ ATP Finals ပြဲစဥ္မွာ ရရွိခဲ့တဲ့ ဒူးဒဏ္ရာေၾကာင့္ နာဒယ္အနားယူေနခဲ့ရတာ ျဖစ္ၿပီးၾကံ့ခိုင္မႈ ျပန္လည္ျပည့္၀လာ ခဲ့ၿပီး ပထမဆံုးပြဲစဥ္မွာ ဂတ္စ္ကြတ္နဲ႔ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

Already in Melbourne! Practiced today @RodLaverArena and also excited for the @tiebreaktens coming up on Wednesday 10th! pic.twitter.com/gXGZjnVqwZ

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) January 5, 2018