ကြန္တာကို အံ့အားသင့္ဖြယ္ အႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ့ ရ၀န္ဇကာ

ယခုႏွစ္ ဆစ္ဒနီ အင္တာေနရွင္နယ္ တင္းနစ္ၿပိဳင္ပြဲမွာ ရ၀န္ဇကာက ႏိုင္ေခ် အဆင့္ ၄ သတ္မွတ္ခံထားရတဲ့ ကြန္တာကို အံ့အားသင့္ဖြယ္ရလဒ္နဲ႔ အႏိုင္ယူႏိုင္ ခဲ့ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ WTA ေနာက္ဆံုးပြဲစဥ္ရဲ႕ ဗိုလ္လုပြဲမွာ ကြန္တာကို ရံႈးနိမ့္ခဲ့တဲ့ ရံႈးေၾကြးကို ရ၀န္ဇကာ ျပန္ဆပ္ႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ပြဲအစမွာ ၂ ဦးလံုး ပံုမွန္လက္စြမ္းရဖို႔ ရုန္းကေနရၿပီး ရ၀န္ဇကာက ပြဲကို အရင္ဆံုး ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ပထမပြဲစဥ္ကို ၆-၃ နဲ႔ အႏိုင္ရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

Win it with style!@ARadwanska dials up this gem to take the first set 6-3 @SydneyTennis pic.twitter.com/dNBhF3Waz6

— WTA (@WTA) January 9, 2018