ဘရစၥဘိန္း အင္တာေနရွင္နယ္ ၿပိဳင္ပြဲမွာ ဗိုလ္စြဲႏိုင္ခဲ့တဲ့ ကာဂ်ီရိုစ့္

ၾသစေၾတးလ် တင္းနစ္သမား ကာဂ်ီရိုစ့္ဟာ ဘရစၥဘိန္း အင္တာေနရွင္နယ္ ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ ခ်န္ပီယံဆုကို အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသား ရိုင္ယန္ ဟာရီဆန္ကို အႏိုင္ရရွိၿပီး ဗိုလ္စြဲႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

သူတို႔ ၂ ဦးကစားခဲ့တဲ့ ပြဲခ်ိန္ဟာ ၇၄ မိနစ္သာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး ကာဂ်ီရိုစ့္အေနနဲ႔ aces ၁၇ ႀကိမ္ရယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၆-၄ ၊ ၆-၂ နဲ႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

Unstoppable! @NickKyrgios becomes the 2nd Aussie to win the #BrisbaneTENnis men’s singles title, blowing past Ryan Harrison 6-4 6-2 with some jaw-dropping tennis pic.twitter.com/ZYSizFqFZ1

ပထမပြဲစဥ္မွာေတာ့ ပြဲငယ္ ၇ ပြဲကစားၿပီးခ်ိန္ထိ ၄-၃ နဲ႔ အႀကိတ္အနယ္ ျဖစ္ေနခဲ့ ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ၿပိဳင္ပြဲမွာ ဗိုလ္စြဲဖို႔ ႏိုင္ေခ်အဆင့္ ၃ သတ္မွတ္ခံထားရတဲ့ ကာဂ်ီရိုစ့္အေနနဲ႔ ၆-၃ နဲ႔ အႏိုင္ယူႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီႏိုင္ပြဲေၾကာင့္ ၾသစေၾတးလ် အိုးပင္းမတိုင္ခင္မွာပဲ ကာဂ်ီရိုစ့္အေနနဲ႔ ATP အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ ၂၁ ကေန ၁၇ အထိတက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီႏိုင္ပြဲရရွိခဲ့တဲ့ ကာဂ်ီရိုစ့္အေနနဲ႔ လာေရာက္အားေပးခဲ့တဲ့ ပရိသတ္ေတြကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

“I love playing in front of you guys. Even though sometimes it may not seem that way. But I do” @NickKyrgios #BrisbaneTENnis pic.twitter.com/sX0MvRRZsT

— #BrisbaneTennis (@BrisbaneTennis) January 7, 2018