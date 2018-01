Brisbane International ျပိဳင္ပြဲမွာ ဗိုုလ္စြဲနိုုင္ခဲ့တဲ့ ဆဗီတုုိလီနာ

ၾသစေတးလ်ႏိုုင္ငံ ဘရစ္စဘိန္းမွာ က်င္းပျပဳလုုပ္လ်က္ရွိတဲ့ ဘရစ္စ္ဘိန္းအင္တာေနရွင္နယ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးခ်င္းျပိဳင္ပြဲမွာ ယူကရိန္းႏိုုင္ငံသူ ဆဗီတိုုလီနာ က ဆန္နိုုဗစ္ခ်္ကိုု အႏိုုင္ရရွိျပီး ဗိုုလ္စြဲခဲ့ပါတယ္။

ကမၻာ့အဆင့္(၆)ေနရာမွာရပ္တည္ေနတဲ့ ဆဗီတိုုလီနာဟာ ဖိုုင္နယ္ပြဲစဥ္မွာ တစ္နာရီေက်ာ္ၾကာ ယွဥ္ျပိဳင္ကစားခဲ့ရျပီး ၆-၂ ၊ ၆-၁ နဲ႕ အႏုုိင္ရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ယခုုလိုုဗိုုလ္စြဲနိုုင္ခဲ့ျခင္းဟာ ဆဗီတိုုလီနာအတြက္ ၂၀၁၈ ရဲ႕ ပထမဆံုုး WTA ခ်န္ပီယံဆုုလည္းျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

“ ဒါဟာ တကယ့္ကိုုခက္ခဲခဲ့ပါတယ္။ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ကိုု ဆုုတံဆိပ္တစ္ခုုနဲ႕ စႏိုုင္ခဲ့တာကေတာ့ တကယ့္ကိုု ၀မ္းသာစရာပါ။ ” လိုု႕ ဆဗီတိုုလီနာကေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဆဗီတိုုလီနာကဆက္လက္ေျပာၾကားရာမွာ – “ ကၽြန္မဘက္က စေပးေဘာ အခြင့္အေရး အျမဲတမ္းရရွိခဲ့တာမဟုုတ္ဘဲ ဆံုုးရံႈးခဲ့တဲ့အၾကိမ္ေတြလည္းရွိပါတယ္။ ကစားသမားေကာင္း တစ္ဦးျဖစ္ဖိုု႕ဆိုုတာက အရာရာကိုုေသခ်ာၾကိဳးစားျပီး ျပိဳင္ပြဲရဲ႕ အစိတ္အပိုုင္းအားလံုုးကိုု ယံုုၾကည္ပိုုင္ႏိုုင္ဖိုု႕လုုိပါတယ္။ ဒီထဲမွာ စေပးေဘာ အခြင့္အေရးလည္းပါ ပါတယ္။ ဘာလိုု႕လဲ ဆိုုေတာ့ဒါကေန အမွတ္ရႏိုု္င္လိုု႕ပါပဲ။ ျပီးေတာ့ ရာသီအစမွာ အေကာင္းဆံုုးၾကိဳးစားဖိုု႕ ကလည္း အေရးၾကီးပါတယ္။ ျပိဳင္ပြဲတစ္ခုုကစားတိုုင္း တစ္ခုုခုုေတာ့ တိုုးတက္လာတာပါပဲ။ ပရိသတ္ေတြျမင္တဲ့အတိုုင္း ကၽြန္မ ကစားပံုုက တျဖည္းျဖည္ပိုုေကာင္းလာခဲ့တယ္။ ” လိုု႕ ဆိုုပါတယ္။

ဗိုုလ္လုုပြဲစဥ္မွာရံႈးနိမ့္ခဲ့တဲ့ ကမၻာ့အဆင့္(၈၈) ဆန္နိုုဗစ္ခ်္ကေတာ့ သူမအေနနဲ႕ ဗိုုလ္မစြဲနိုုင္ခဲ့ေပ မယ့္ ဗိုုလ္လုုပြဲတက္ေရာက္ႏိုု္င္ခဲ့ျခင္းဟာ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုုျဖစ္ေၾကာင္းဆိုုပါတယ္။

