ယခုုလကုုန္မွသာ နီရွီကိုုရီ ျပန္လည္ကစားႏိုုင္မည္

ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံသားတင္းနစ္ကစားသမား နီရွီကိုုရီဟာ လက္ေကာက္၀တ္ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ၾသစေတး လ် အိုုးပင္းတင္းနစ္ျပိဳင္ပြဲကိုု လြဲေခ်ာ္ခဲ့ျပီး ယခုုလကုုန္ပိုုင္းေလာက္မွသာ ျပန္လည္ကစားႏိုုင္ မွာျဖစ္ တယ္လိုု႕ သိရပါတယ္။

နီရွီကိုုရီဟာ ၾသဂုုတ္လကတည္းက ခံစားေနခဲ့ရတဲ့ လက္ေကာက္၀တ္ဒဏ္ရာ အျပီးသတ္ သက္သာလာဖုုိ႕ ဆက္လက္အနားယူဖုုိ႕လိုုတာေၾကာင့္ ၾသစေတးလ်ျပိဳင္ပြဲကိုု ၀င္ေရာက္ယွဥ္ ျပိဳင္မွာမဟုုတ္ေၾကာင္း ျပီးခဲ့တဲ့အပတ္က ေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

နီရွွီကိုုရီက သူ႕အေနနဲ႕ လက္ရွိခ်ိန္မွာ ျပိဳင္ပြဲေတြ အတြက္ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးေပမယ့္လည္း အေမရိကားမွာျပဳလုုပ္မယ့္ျပိဳင္ပြဲမွာေတာ့ ၾကံ့ခိုုင္မႈအေျခအေနေပၚၾကည့္ျပီး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ သြားမွာျဖစ္တယ္လိုု႕ဆိုုပါတယ္။

Via @morunien & Danke Botini Insta, Kei Nishikori hitting two days ago. Looking quite good actually. pic.twitter.com/CH9PIZJYVx

— José Morgado (@josemorgado) January 3, 2018