ၾသစေၾတးလ် အိုးပင္းၿပိဳင္ပြဲကေန ႏႈတ္ထြက္ခဲ့တဲ့ ဆီရီနာ ၀ီလ္လ်ံ

ၾသစေၾတးလ် အိုးပင္း တင္းနစ္ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ လက္ရွိခ်န္ပီယံျဖစ္တဲ့ ဆီရီနာ ၀ီလ္လ်ံဟာ ယခုႏွစ္ၿပိဳင္ပြဲကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေတာ့မွာ မဟုတ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ကေလးမီးဖြားမႈနဲ႔ ၿပိဳင္ပြဲေတြကေန ၄ လၾကာေ၀းကြာေနခဲ့တဲ့ ဆီရီနာ၀ီလ္လ်ံ အေနနဲ႔ ၿပိဳင္ပြဲကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး ခ်န္ပီယံဆုကို ကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔ အေစာပိုင္း ကပစ္မွတ္ထားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ၿပီးခဲ့တဲ့ တစ္ပတ္က အဘူဒါဘီမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ၿပိဳင္ပြဲမွာ ျပင္သစ္အိုးပင္း ခ်န္ပီယံ ဂ်ီလီနာ အိုစတာပန္ကိုကို ရံႈးနိမ့္ခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္အၿပီးမွာေတာ့ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ရဲ႕ ပထမံဆံုး ဂရင္းစလင္းၿပိဳင္ပြဲမွာ ႏိုင္ပြဲေတြရယူဖို႔အတြက္ အေကာင္းဆံုး ပံုစံကို မရရွိေသးဘူးဆိုၿပီး ဆီရီနာ၀ီလ္လ်ံ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

“ၿပီးခဲ့တဲ့ အဘူဒါဘီက ၿပိဳင္ပြဲၿပီးဆံုးခ်ိန္က ကၽြန္မ ၾသစေၾတးလ် အိုးပင္းကို သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေသးတာကို ေတြးမိခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မရဲ႕ နည္းျပနဲ႔ အသင္းသားေတြကေတာ့ ျပင္ဆင္ထားခဲ့တဲ့ ျပင္ဆင္မႈေတြအတြက္ ၿပိဳင္ပြဲကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ အျမဲတိုက္တြန္းပါတယ္။ ကၽြန္မ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေပ မယ့္ အေကာင္းဆံုး အခ်ိန္ေတြျပန္ရဖို႔ အခ်ိန္အနည္းငယ္လိုေသးတယ္လို႔ ထင္တာေၾကာင့္ ၾသစေၾတးလ်အိုးပင္းကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မျပဳေတာ့ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာပါ။ ဒီႏွစ္မွာလည္း ဆုဖလား ရယူႏိုင္ဖို႔ ပစ္မွတ္ထားခဲ့ၿပီး မွ အခုလို ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့အတြက္ စိတ္ပ်က္မိပါတယ္။” ဆိုၿပီး ဆီရီနာ၀ီလ္လ်ံ ေျပာၾကားခဲ့ ပါတယ္။

ၾသစေၾတးလ် အိုးပင္းရဲ႕ ဒါရိုက္တာ ျဖစ္သူ ခရစၥတိုင္လီကေတာ့ “ ဆီရီနာဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြမွာ ၾသစေၾတးလ် အိုးပင္းၿပိဳင္ပြဲမွာ ႏွစ္ေတြအမ်ားႀကီးျဖတ္သန္းခဲ့ ၿပီးသူမဟာလည္း ေအာင္ျမင္မႈေတြကို အသိမွတ္ျပဳခံရတဲ့အထိ အမ်ားႀကီးျဖတ္ သန္းခဲ့ပါတယ္။ သူမကို ၿပိဳင္ပြဲမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္လိုပါတယ္။” ဆိုၿပီး ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ၾသစေၾတးလ် အိုးပင္းၿပိဳင္ပြဲဟာ ဂရင္းစလင္း ၿပိဳင္ပြဲေတြရဲ႕ ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ပထမဆံုး က်င္းပတဲ့ ၿပိဳင္ပြဲျဖစ္ပါတယ္။ ယခုႏွစ္မွာေတာ့ ကစားသမား အမ်ားအျပား ဒဏ္ရာျပႆနာေတြေၾကာင့္ ၿပိဳင္ပြဲကေန ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယ ဆု ၅ ႀကိမ္ရယူထားႏိုင္ခဲ့တဲ့ အင္ဒီမာေရး နဲ႔ ဂ်ပန္ကစားသမား နီရွီကိုရီလည္း ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ ႏႈတ္ထြက္သူ စာရင္းမွာ ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ေနာက္ထပ္ နာမည္ေက်ာ္ ကစားသမား ၂ ဦးျဖစ္တဲ့ နာဒယ္ နဲ႔ ဂ်ိဳကိုဗစ္ တို႔မွာလည္း ၾက့ံခိုင္မႈ မျပည့္၀တဲ့ အေျခအေနေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး နာဒယ္ကေတာ့ ၾသစေၾတးလ်ကို ေရာက္ရွိေနခဲ့ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္တာေတြ ကိုၾကည့္ရႈ ေနပါတယ္။

