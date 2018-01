Hopman Cup အဖြင့္ပြဲစဥ္မွာ ဘယ္လ္ဂ်ီယံအသင္းကုိ အႏိုင္ယူခဲ့တဲ့ ဂ်ာမနီ

က်င္းပျပဳလုပ္ေနတဲ့ Hopman Cup ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ အဖြင့္ပြဲစဥ္မွာေတာ့ ဂ်ာမနီ အသင္းက ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ အေကာင္းဆံုးအသင္းေတြထဲက တစ္သင္းျဖစ္တဲ့ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ အသင္းကို အႏိုင္ရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ကမာၻ႕အဆင့္တစ္ တင္းနစ္မယ္ေဟာင္း ခါဘာဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ ဂ်ာမနီအသင္းဟာ ဘယ္ဂ်ီယံအသင္းကို ၂ ပြဲ ၁ပြဲနဲ႔ အႏိုင္ယူခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမဆံုးပြဲစဥ္မွာ ခါဘာနဲ႔ မာတန္တို႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး ခါဘာက ၇-၆(၈-၆) ၊ ၇-၆ ၊ ၇-၁ နဲ႔ အႏိုင္ရယူႏိုင္ ခဲ့ပါတယ္။

ခါဘာစာ tie break တစ္ႀကိမ္သာ ရယူႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ စေပးေဘာေတြကေန ရမွတ္ ၁၀ မွတ္ထိရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ WTA ဆုဖလား တစ္ႀကိမ္သာ ရယူႏိုင္ခဲ့တဲ့ မာတန္ အေနနဲ႔ ဂရင္းစလင္း ခ်န္ပီယံ ခါဘာကို ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္း မရွိခဲ့ဘဲ အရံႈးေပးခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသားတစ္ဦးခ်င္ပြဲစဥ္မွာေတာ့ ဘယ္လ္ဂ်ီယံရဲ႕ နာမည္ေက်ာ္ ကစားသမား ဂေရာ့ဖင္းဟာ ဇီရပ္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရၿပီး ၆-၃ ၊ ၆-၃ နဲ႔ ၂ ပြဲျပတ္ႏိုင္ပြဲ ရယူႏိုင္ခဲ့ ပါတယ္။ တစ္ဦးခ်င္းပြဲစဥ္ေတြ ၿပီးဆံုးခ်ိန္မွာ ၁ ပြဲစီသေရရလဒ္ ထြက္ေပၚေနခဲ့ၿပီး ႏွစ္ေယာက္တဲြ ပြဲစဥ္ရဲ႕ ရလဒ္က အေရးပါလာခဲ့ပါတယ္။

