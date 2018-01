အဖ်ားေ၀ဒနာေၾကာင့္ ၿပိဳင္ပြဲကေန ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ရတဲ့ ေခဗီတိုဗာ

ခ်က္ႏိုင္ငံသူ တင္းနစ္ အေက်ာ္အေမာ္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ေခဗီတိုဗာဟာ က်င္းပျပဳလုပ္ ေနတဲ့ ဘရစ္စဘိန္း အင္တာေနရွင္နယ္ တင္းနစ္ၿပိဳင္ပြဲကေန တနလၤာေန႔က ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ပါတယ္။

သူမရဲ႕ ပထမဆံုးပြဲစဥ္ျဖစ္တဲ့ အက္စတိုးရီးယားႏိုင္ငံသူ ေအနက္ ကြန္တာဗစ္နဲ႔ ကစားမယ့္ပြဲစဥ္ကို မကစားႏိုင္ေတာ့တဲ့ အေျခအေနေၾကာင့္ ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံသူ ဟီသာ၀တ္ဆင္နဲ အစားထိုးခဲ့ရပါတယ္။

The bad news is I started my year in bed with a virus and was unable to play today in Brisbane, the good news is that I am here in Australia and hopefully will be ready to play in Sydney next week. Happy New Year everyone – I can't wait to see what 2018 brings for us all ❤️ pic.twitter.com/bUJXGpHniH

