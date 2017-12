ပထမဆံုုးျပန္လည္ယွဥ္ျပိဳင္တဲ့ပြဲစဥ္မွာ ရံႈးနိမ့္ခဲ့တဲ့ ဆရီနာ၀ီလ်ံ

ဆရီနာ၀ီလ်ံဟာ သူမရဲ႕ သမီးကိုု ေမြးဖြားအျပီး ပထမဆံုုးျပန္လည္ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့တဲ့ ပထမဆံုုး ပြဲစဥ္မွာ လတ္ဗီးယားတင္းနစ္မယ္ ဂ်လီနာေအာ္စတာပင္ကိုု ကိုု ရံႈးနိမ့္ခဲ့ပါတယ္။

အဆိုုပါပြဲစဥ္မွာေတာ့ လာေရာက္ၾကည့္ရႈတဲ့ ပရိသတ္ေတြက ကေလးေမြးဖြားတာ (၄)လသာရွိ ေသးတဲ့ ဆရီနာ၀ီလ်ံကိုု အထူး ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၾကပါတယ္။ လတ္ဗီးယားတင္းနစ္မယ္ ေအာ္စတာပင္ကိုု ကေတာ့ လက္ရွိခ်ိန္မွာ ကမၻာ့အဆင့္(၇) ရွိတဲ့ ကစားသမားတစ္ဦးလည္းျဖစ္ ပါတယ္။

ဆရီနာ၀ီလ်ံအေနနဲ႕ ႏိုုင္ပြဲတစ္ခုုကိုု မဖန္တီးႏိုုင္ခဲ့ေပမယ့္လည္း အေကာင္းဆံုုး ယွဥ္ျပိဳင္ကစားႏိုုင္ခဲ့ပါတယ္။

ပထမပြဲစဥ္မွာ ရံႈးနိမ့္ခဲ့တာေၾကာင့္ ဒုုတိယပြဲစဥ္မွာ ျပန္လည္အႏိုုင္ရရွိဖိုု႕ ၾကိဳးစားကစားခဲ့ပါ တယ္။ ေနာက္ဆံုုးမွာ ေတာ့ ေအာ္စတာပင္ကိုု ကိုု ရံႈးနိမ့္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီပြဲစဥ္မွာ ေအာ္စတာပင္ကိုု ဟာ ၆-၂ ၊ ၃-၆ ၊ ၁၀-၅ နဲ႕ အႏိုုင္ရရွိခဲ့ေပမယ့္လည္း ၾသစေတးလ် အိုုးပင္းျပိဳင္ပြဲအျပီး ျပန္လည္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့တဲ့ ဆရီနာ၀ီလ်ံအတြက္ေတာ့ အတိုုင္းအတာတစ္ခုု အထိ ေအာင္ျမင္ႏိုုင္ခဲ့တယ္လုုိ႕ ဆိုုရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဆရီနာ၀ီလ်ံကေျပာၾကားရာမွာ – “ တင္းနစ္ကြင္းဆီကိုု ျပန္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ကၽြန္မ စိတ္ေတြလႈပ္ရွားေနပါတယ္။ ကၽြန္မအတြက္ တကယ့္ကိုု ေကာင္းတဲ့ အခ်ိန္ပါပဲ။ ပထမဆံုုး ျပန္လည္ယွဥ္ျပိဳင္ကစားတဲ့ပြဲစဥ္ေတြဟာ ခက္ခဲေလ့ရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကေလးေမြးထား တာမၾကာေသးတဲ့ ကၽြန္မအတြက္ ခက္ခဲခဲ့ပါတယ္။ ” လိုု႕ ဆုုိပါတယ္။

လက္ရွိခ်ိန္မွာ ၾသစေတးလ်အိုုးပင္းျပိဳင္ပြဲမွာ ဆရီနာ၀ီလ်ံ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ဖိုု႕ မေသခ်ာေသး ေပမယ့္လည္း ျပီခဲ့တဲ့လအနည္းငယ္တုုန္းကေတာ့ သူမဟာ လက္ရွိခ်ိန္ပီယံဆုုကိုု ကာကြယ္ ဖိုု႕ စိတ္အားထက္သန္ေၾကာင္း ျပိဳင္ပြဲဒါရိုုက္တာ ခရစ္တိုုင္ေလ ကေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

A spectacular match between the first two women to play at #MWTC! Jelena Ostapenko wins 6-2, 3-6, 10-5 over @serenawilliams pic.twitter.com/TFGoitC09G

— MWTC (@MubadalaTennis) December 30, 2017