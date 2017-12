ပထမဆံုးပြဲမွာ ရံႈးပြဲနဲ႔ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရတဲ့ မာေရး

ဒဏ္ရာေၾကာင့္ အနားယူေနရတဲ့ အင္ဒီမာေရးအေနနဲ႔ ပထမဆံုး ျပန္လည္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တဲ့ အဘူဒါဘီ မွာ က်င္းပတဲ့ မူဘာဒါလာ ကမာၻ႕ခ်န္ပီယံရွစ္ၿပိဳင္ပြဲမွာ စပိန္ႏိုင္ငံသား ေရာဘတ္ ဘူစတီနာ အတ္ကို ရံႈးနိမ့္ခဲ့ပါတယ္။

ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ကာလရွည္ အနားယူေနခဲ့ရတဲ့ မာေရးဟာ ဂ်ိဳကိုဗစ္ရဲ႕ ေနရာမွာ အစားထိုး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တဲ့ ဂ်ိဳကိုဗစ္ကလည္း ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ၿပိဳင္ပြဲကေန ႏႈတ္ထြက္သြားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

မာေရးအေနနဲ႔ ေရာဘတ္္နဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္မွာ ပြဲငယ္ ၄ ပြဲထိ ဆက္တိုက္ရံႈးနိမ့္ခဲ့ပါတယ္။ပြဲအၿပီးမွာေတာ့ ေရာဘတ္က ၆-၂ နဲ႔ မာေရးကို အႏိုင္ရရွိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

On the advice of his medical team, @DjokerNole has had to withdraw from the Mubadala World Tennis Championship. 3-time Grand Slam Champion @andy_murray has agreed to play an exhibition match against @BautistaAgut at 7 pm! We wish Novak a speedy recovery. pic.twitter.com/4HiJ0sDahA

