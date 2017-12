ဒဏ္ရာကေနျပန္လည္သက္သာလာျခင္း မရွိေသးတဲ့ ဂ်ိဳကိုုဗစ္

ဆားဘီးယားတင္းနစ္ကစားသမား ဂ်ိဳကိုုဗစ္ရ႕ဲ ဒဏ္ရာဟာ အျပီးသတ္မေပ်ာက္ကင္းေသးဘဲ Mubadala World Tennis Championship ကိုု ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုုင္မွာမဟုုတ္ဘူးလိုု႕ သိရ ပါတယ္။

ဂ်ိိဳကိုုဗစ္ဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ ၀င္ဘယ္ဒန္ ကြာတားဖိုုင္နယ္ပြဲစဥ္မွာ တံေတာင္ဆစ္ဒဏ္ရာရရွိျပီး ကတည္းက ျပိဳင္ပြဲေတြကေန အနားယူေနရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ိဳကိုုဗစ္ဟာ အဘူဒါဘီမွာ က်င္းပမယ့္ အဆိုုပါျပိဳင္ပြဲကိုု ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ဖိုု႕ အားခဲထားခဲ့ေပမယ့္လည္း ဒဏ္ရာကေန သက္သာလာျခင္းမရွိခဲ့တာေၾကာင့္ လြဲေခ်ာ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

I am terribly disappointed that I am forced to withdraw from the Mubadala World Tennis Classic. Thank you all for your support 🙏 https://t.co/2ZhtrADXzl

— Novak Djokovic (@DjokerNole) December 29, 2017