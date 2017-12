အဘူဒါဘီမွာျပဳလုုပ္မည့္ျပိဳင္ပြဲကိုု ရာေဖးလ္နာဒဲလ္ လြဲေခ်ာ္

ကမၻာ့အဆင့္(၁) စပိန္ႏိုုင္ငံသားတင္းနစ္ကစားသမား ရာေဖးလ္နာဒဲလ္ဟာ လာမယ့္အပတ္အတြင္း အဘူဒါဘီမွာ က်င္းပျပဳလုုပ္မယ့္ ျပိဳင္ပြဲကိုု လြဲေခ်ာ္ေတာ့မွာျဖစ္ျပီး ျပိဳင္ပြဲေတြကေန ခဏ အနားယူထားတဲ့ ဆရီနာ၀ီလ်ံကေတာ့ ျပန္လည္ယွဥ္ျပိဳင္မယ္လိုု႕သိရပါတယ္။

နာဒဲလ္ဟာ ဒီဇင္ဘာလ(၂၈)ရက္ေန႕ကစတင္ျပီး အဘူဒါဘီမွာျပဳလုုပ္မယ့္ 2017 Mubadala World Tennis Championship ျပိဳင္ပြဲမွာ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ဖိုု႕ ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါ တယ္။

အဆိုုပါျပိဳင္ပြဲကိုု ပါ၀င္မယွဥ္ျပိဳင္ျဖစ္ေပမယ့္လည္း နာဒဲလ္ဟာ ျပိဳင္ပြဲေရးဆြဲခြဲေ၀မႈ အခမ္းအနားကိုု စတန္၀ါရင္ကာ ၊ မိုုင္လိုုစ္ရာအိုုနစ္ တိုု႕နဲ႕အတူ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိ နာဒဲလ္ရဲ႕ေနရာမွာ သူနဲ႕တစ္ႏုုိင္ငံတည္းသား ေရာ္ဘတ္တိုုေဘာ္တစ္စတာအဂတ္ က ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

João Sousa told my friend @celiamarina that it was Nadal who cancelled their practice week in Mallorca. “He still isn’t ready to practice with me. He called me to tell me he was not feeling well”.

Per the same source, Rafa went to Barcelona on Monday to check his knees again.

— José Morgado (@josemorgado) December 20, 2017