ေဒးဗစ္ေတလာကို နည္းျပသစ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့တဲ့ အိုစတာပန္ကို

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ရဲ႕ ျပင္သစ္အိုးပင္းခ်န္ပီယံ အိုစတာပန္ကိုဟာ WTA နဲ႔ သက္တမ္းရင့္ နည္းျပတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ေဒးဗစ္ေတလာကို နည္းျပသစ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့ၿပီး လာမယ့္ ဇန္န၀ါရီမွာ က်င္းပျပဳလုပ္မယ့္ ပထမဆံုး ဂရင္စလင္း ၿပိဳင္ပြဲျဖစ္တဲ့ ၾသစေၾတးလ် အိုးပင္းၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

အိုစတာပန္ကိုဟာ ယခင္က မာဒီနာ ဂါရင္ဂတ္စ္ ကို နည္းျပအျဖစ္ လက္တြဲခဲ့ေပ မယ့္ ဂါရင္ဂတ္စ္အေနနဲ႔ အသက္ ၂၀ အရြယ္တင္းနစ္မယ္ လတ္ဗီယန္ ကိုနည္းျပအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္မွာ အိုစတာပန္ကို နဲ႔ လမ္းခြဲခဲ့ပါတယ္။

အိုစတာပန္ကို နဲ႔ ဂါရင္ဂတ္စ္တို႔ ၂ ဦးယခုႏွစ္ ရာသီမွာအေကာင္းဆံုး စြမ္းေဆာင္မႈေတြ ရယူႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုရမွာျဖစ္ၿပီး ျပင္သစ္အိုးပင္းၿပိဳင္ပြဲမွာလည္း လက္စြမ္းျပသႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ယခုခန္႔အပ္ခဲ့တဲ့ ေတလာကေတာ့ နာမည္ေက်ာ္ တင္းနယ္မယ္ေတြျဖစ္တဲ့ ဆမ္မာသာ စတိုဆာ နဲ႔ အန္နာ အီဗန္ႏိုဗစ္တို႔ကို နည္းျပ အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ဖူးသလို ဂ်ပန္တင္းနစ္မယ္ နာအိုမီ အိုဆာကာရဲ႕ နည္းျပအျဖစ္လည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ဖူးပါတယ္။

Congratulations to the best coach and the best player of the year in Latvia: ??

Coach of the year: Jeļena Jakovļeva ???

Player of the year: Aļona Ostapenko ??? pic.twitter.com/CEFi1DuVdP

— Jelena Ostapenko (@OstapenkoJ1997) December 14, 2017