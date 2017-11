ATP Finals ျပိဳင္ပြဲမဲခြဲမႈအရ ရာေဖးနာဒယ္နဲ႕ ေဒးဗစ္ေဂၚဖင္ ယွဥ္ျပိဳင္ကစားရမည္

အဆိုုပါပြဲစဥ္မွာကစားသမား(၈)ေယာက္ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္မွာျဖစ္ျပီး အုုပ္စုု(၂)ခုုကိုု ယခင္တင္းနစ္ အေက်ာ္အေမာ္ေဟာင္းေတြရဲ႕ နာမည္အစြဲျပဳျပီး Pete Sampras အုုပ္စုု နဲ႕ Boris Becker အုုပ္စုုဆိုုျပီးနာမည္ေပးထားပါတယ္။

Pete Sampras အုုပ္စုုမွာေတာ့ ရာေဖးနာဒယ္ဟာ ဘယ္ဂ်ီယံကစားသမားေဂၚဖင္ ၊ ၾသစတီးယားကစားသမား ဒိုုမီနစ္သီယံ နဲ႕ ဘူလ္ေဂးရီးယားကစားသမား ဂရီေဂၚဒီမီထေရာ့ဗ္ တိုု႕ပါ၀င္ပါတယ္။

Boris Becker အုုပ္စုုမွာ ေဂ်ာ္ရာဖက္ဒဲရားနဲ႕အတူ အေမရိကန္ကစားသမား ဂ်က္ခ္ဆြတ္ခ္ ၊ ခရိုုေအးရွားကစားသမား မာရင္စီလစ္ ၊ ဂ်ာမနီႏိုုင္ငံသား အလက္ဇန္းဒါးဇာရက္ဇ္တိုု႕ပါ၀င္ ကစားမွာျဖစ္ပါတယ္။





အဖြင့္ပြဲစဥ္ေတြကိုု တနဂၤေႏြေန႕မွာ စတင္ယွဥ္ျပိဳင္ကစားမွာျဖစ္ျပီး ဖက္ဒဲရားနဲ႕ ဂ်က္ဆြတ္ခ္ တိုု႕ရဲ႕ပြဲစဥ္ ၊ ဇာရက္နဲ႕ မာရင္စီလစ္တိုု႕ရဲ႕ပြဲစဥ္ေတြကိုု စတင္ယွဥ္ျပိဳင္ကစားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကစားသမားတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအေနနဲ႕ (၃)ပြဲစီ ယွဥ္ျပိဳင္ကစားရမွာျဖစ္ျပီး (၂)ေယာက္က ဆီမီး ဖိုုင္နယ္အဆင့္ကိုုတက္လွမ္းႏိုုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

The #NittoATPFinals draw is done… and so are the Finalists’ dressing room doors ☑️

Get Tickets: https://t.co/40t0DnDpaU pic.twitter.com/MNdqeN0yXL

— ATP World Tour (@ATPWorldTour) 8 November 2017