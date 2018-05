ဒါမိန္းမိုင္ယာကိုအျပတ္အသတ္အႏိုင္ယူခဲ့တဲ့အူစ္မန္

ႏိုက္ဂ်ီးရီးယား ယူအက္ဖ္စီကစားသမား ကာမာရူအူစ္မန္ ဟာ စေနေန႕ ညက ခ်ီလီမွာထိုးသတ္ခဲ့တဲ့ UFC Fight Night မွာ ဘရာဇီးလ္သား ဒါမိန္းမို္င္ယာ ကို အသာအယာပဲ ထိုးသတ္အႏိုင္ယူခဲ့ပါတယ္။

ဒိုင္မ်ားရဲ႕ အမွတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ၅၀-၄၅ ၊ ၄၉-၄၆ ၊ ၄၉-၄၆ နဲ႕ အႏိုင္ယူခဲ့တာျဖစ္ျပီး ပြဲအစမွ အဆံုး ထိ လႊမ္းမိုးထိုးသတ္ႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္

နပမ္း ပညာရပ္ေတြနဲ႕ ထူးခၽြန္စြာထိုးသတ္တတ္တဲ့ ဒါမိန္းမိုင္ယာ ဟာ ျပိဳင္ဘက္ကို လွဲသိပ္ဖို႕သာ ၾကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း အူစ္မန္ဟာ သူ႕ရဲ႕ သန္မာမႈကိုျပသႏိုင္ခဲ့ျပီး တုန္႕ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

အူစ္မန္ဟာ ျပိဳင္ဘက္ရဲ႕ ဆြဲလွဲမႈကိုမခံဘဲ ဒါမိန္းမိုင္ယာရဲ႕ ဦးေခါင္းဆီကို တရစပ္ဦးတည္ျပီး ထိုးသတ္ခဲ့ပါတယ္။

အူစ္မန္ရဲ႕ ေျဖာင့္လက္သီးတစ္ခ်က္နဲ႕ ႏွာႏုရိုးဆီဦးတည္တဲ့ တုိက္ခိုက္မႈတစ္ခုကို ဒါမိန္းမိုင္ယာအေနနဲ႕ အေကာင္းဆံုး ေရွာင္ရွားႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါမိန္းမိုင္ယာအေနနဲ႕ အၾကိမ္ၾကိမ္ေရွာင္ရွားႏုိင္ခဲ့သလို အူစ္မန္ကလည္း အားပါတဲ့ လက္သီးခ်က္ေတြ နဲ႕ ပြဲသိမ္းဖို႕ ၾကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။

ပြဲစဥ္တစ္ေလွ်ာက္မွာ ဒါမိန္းမိုင္ယာဟာ ၾကိဳးဝုိင္းအလယ္မွာ အၾကိမ္ၾကိမ္ လွဲခ်ျပီး ျပိဳင္ဘက္ကို ထိုးသတ္ေစခဲ့တာေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြ အားမလိုအားမရျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ဒိုင္လူၾကီးက သူ႕ကို ျပန္ထျပီး ဆက္လက္ယွဥ္ျပိဳင္ေစခဲ့ပါတယ္။

May 20, 2018