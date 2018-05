ဝုိင္ဒါေၾကာင့္လက္ေဝွ႕ေလာကကိုျပန္လည္ဝင္ေရာက္မွာျဖစ္ေၾကာင္းတိုင္ဆန္ဖ်ဴရီေျပာၾကား

နာမည္ေက်ာ္လက္ေဝွ႕ကစားသမား တုိင္ဆန္ဖ်ဴရီဟာ ဒီယြန္ေတးဝုိင္ဒါေၾကာင့္ လက္ေဝွ႕ေလာကကို ျပန္လည္ဝင္ေရာက္မွာျဖစ္ေၾကာင္းဆိုပါတယ္။ ဒီယြန္းဝိုင္တာက ဖ်ဴရီရဲ႕ ကစားသမားဘဝဟာ ျပီးဆံုး ခဲ့ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားမႈေတြရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

တိုင္ဆန္ဖ်ဴရီဟာ လာမယ့္ ဇြန္လ (၉)ရက္ေန႕မွာ မန္ခ်က္စတာမွာ ထုိးသတ္မွာျဖစ္ျပီး ဒါဟာ သူ အနားယူခဲ့တဲ့ (၂)ႏွစ္ခြဲတာ ကာလအတြင္းမွာ ပထမဆံုးျပန္လည္ထိုးသတ္တာျဖစ္ပါတယ္။

Another Tyson Fury presser today and STILL no opponent named for a comeback fight which isn't a great deal more than a month away. Tickets have been on sale for weeks now…yet still no opponent. Don't particularly like this me, i think it sends out the wrong message to fans…

— British Boxing Blog (@BritBoxingBlog) April 26, 2018