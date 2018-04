WBCခ်န္ပီယံဆုကိုလက္လႊတ္ရမယ့္ကိသ္သာမန္

အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ဝယ္သာဝိတ္တန္းလက္ေဝွ႕ခ်န္ပီယံ ကိသ္သာမန္ ဟာ ဒဏ္ရာျပႆနာ အေျခအေနေတြေၾကာင့္ သူ႕ရဲ႕ WBC ခ်န္ပီယံဆုကို လက္လႊတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

WBA ခါးပတ္ခ်န္ပီယံဆုလည္းရရွိထားတဲ့ ကိသ္သာမန္ ဟာ သူ႕ရဲ႕ တံေတာင္ဆစ္ နဲ႕ လက္ဒဏ္ရာ ကေန ျပန္လည္သက္သာလာေအာင္ အနားယူေနတဲ့အခ်ိန္မွာ သူ႕ရဲ႕ WBC ခ်န္ပီယံဆုကို လက္လႊတ္ ဆံုးရံႈးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

“ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ဒဏ္ရာေတြ ျပန္လည္သက္သာလာဖို႕ ၾကိဳးစားေနရတာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ WBC ခ်န္ပီယံဆုကို ဒီအခ်ိန္မွာ စြန္႕လႊတ္ရပါမယ္။ ” လို႕ ကိသ္သာမန္ကေျပာပါတယ္။

“ လက္ရွိခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕႔ တံေတာင္ဆစ္နဲ႕ လက္ဒဏ္ရာ ျပန္လည္သက္သာဖုိ႕ ဆက္ၾကိဳးစား ပါမယ္။ ျပီးရင္ ေႏြရာသီမွာ ပြဲေတြျပန္လည္ထိုးသတ္ႏိုင္ေအာင္လုပ္ပါမယ္။ ခဏတာ ဒီေလာက ကေန အနားယူပါမယ္။ ျပီးရင္ ေနာက္ထပ္တစ္ၾကိမ္ ခ်န္ပီယံျဖစ္ေအာင္ၾကိဳးစားမယ္။ WBC ခ်န္ပီယံ ဆုကို အျမန္ဆံုး ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ သြားပါမယ္။ ” လုိ႕ ကိသ္သာမန္က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့ ပါတယ္။

I continue to rehab my hand and elbow and I look forward to getting back in the ring this summer. This is a temporary setback and I will be the unified champion once again. #OneTime https://t.co/Hq1xuS0QDx

— Keith Thurman Jr. (@keithfthurmanjr) April 25, 2018