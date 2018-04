သေရရလဒ္ထြက္ေပၚခဲ့တဲ့ ဘရိုနာ နဲ႔ ဗားဂတ္စ္

Welterweight တန္းရဲ႕ ထိပ္တန္းကစားသမား ၂ ဦးျဖစ္တဲ့ အက္ဒရီယန္ ဘရိုနာ နဲ႔ ဂ်က္ဆီ ဗားဂတ္စ္တို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ထိုးသတ္ခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္မွာ အႏိုင္အရံႈးရလဒ္ အေျဖမေပၚခဲ့ပဲ သေရရလဒ္သာ ထြက္ေပၚခဲ့ပါတယ္။

Barclay Center မွာ ၁၂ ခ်ီထိုးသတ္ခဲ့ၿပီး ဒိုင္လူႀကီး ၃ ဦးမွာ ၁ ဦးက ဘရိုနာကို ၁၁၅-၁၁၃ နဲ႔ အႏုိင္ေပးခဲ့ေပမယ့္ က်န္ဒိုင္လူႀကီး ၂ ဦးက ၁၁၄ မွတ္စီ သေရသတ္မွတ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ပြဲစဥ္ရဲ႕ရလဒ္က သေရရလဒ္ထြက္ေပၚခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဒီရလဒ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လက္ေ၀ွ႕ထိုးသတ္ခဲ့တဲ့ ကစားသမား ၂ ဦးလံုးက စိတ္ပ်က္ေနခဲ့ပါတယ္။

ပထမပိုင္းပြဲမစမွာ ဗားဂတ္စ္က ပိုမိုရလဒ္ေကာင္းရယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဘရိုနာကို ေျဖာင့္လက္သီးေတြနဲ႔ အထိနာေစခဲ့ပါတယ္။၆ ခ်ီေျမာက္မွာ ဘရိုနာ စည္း၀ိုင္းတြင္း လဲက်သြားခဲ့ေပမယ့္ ထိေရာက္တဲ့ ထိုးစစ္ေတြျပန္လည္ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၉ ခ်ီေျမာက္ နဲ႔ ၁၀ ခ်ီေျမာက္အေရာက္မွာေတာ့ ၂ ဦးလံုးရဲ႕ ကစားပံုက ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး ျပင္းထန္တဲ့ တိုက္စစ္ေတြကို ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။

ဒီေန႔မွာ ေနာက္ထပ္ပြဲစဥ္တစ္ပြဲလည္း ထိုးသတ္ခဲ့ပါတယ္။ဒီပြဲစဥ္မွာေတာ့ ဂါဗြန္တာ ေဒးဗစ္က ဂ်ီးဆပ္ကူရယ္လာကို အႏိုင္ယူၿပီး ၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမာၻ႕ခ်န္ပီယံ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ပထမ ၃ ခ်ီမွာတည္းက ဂါဗြန္တာက ဂ်ီးဆပ္ကို ၃ ႀကိမ္လဲက်ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုးတစ္ေခါက္မွာေတာ့ စည္း၀ိုင္းဒိုင္လူႀကီးက ပြဲကိုရပ္နားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

That was impressive. Helluva fight by Gervonta Davis. You can tell he was all business during his camp

— Duane Brown (@DuaneBrown76) April 22, 2018