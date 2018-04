ယူအက္ဖ္စီတာဝန္ရွိသူေတြကေကာ္နာမက္ဂရီေဂၚကိုမ်က္ႏွာသာေပးေၾကာင္းဂ်ိဳးေရာ္ဂန္ေျပာၾကား

ယူအက္ဖ္စီပြဲစဥ္ေတြရဲ႕ အစီအစဥ္ေၾကျငာသူ ဂ်ိဳးေရာ္ဂန္က ယူအက္ဖ္စီအေနနဲ႕ ေကာ္နာမက္ဂရီေဂၚ ကို အထူး မ်က္ႏွာသာေပးခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲေဝဖန္လိုက္ပါတယ္။

ေကာ္နာမက္ဂရီေဂၚဟာ ယခုလအေစာပိုင္းက ယူအက္ဖ္စီကစားသမားေတြ စီးနင္းလာတဲ့ ဘတ္စ္ကား ကို အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ရာမွာ ပါဝင္ခဲ့ျပီး ေမခ်ယ္ခ်ီဆာနဲ႕ ေရးဘာ့ဂ္တို႕ အသီးသီးဒဏ္ရာရခဲ့ ပါတယ္။ အဆုိပါ ျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ မက္ဂရီေဂၚဟာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရပါတယ္။

ေကာ္နာမက္ဂရီေဂၚဟာ ေစာ္ကားေျပာဆိုမႈ (၃)မႈ ၊ ရာဇဝတ္မႈေျမာက္တဲ့အေသးစားအၾကမ္းဖက္မႈ (၁) မႈတို႕နဲ႕ စြဲခ်က္တင္ခံခဲ့ရျပီး တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ဒီျဖစ္ရပ္ဟာ ယူအက္ဖ္စီ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ အက်ည္းတန္ဆံုးျဖစ္ရပ္ အျဖစ္ ေဝဖန္ခဲ့ပါတယ္။

မူလက ယူအက္ဖ္စီရဲ႕ ဥကၠဌ ဒါနာဝိုက္က မက္ဂရီေဂၚရဲ႕ အျပဳအမူအတြက္ ေဝဖန္ခဲ့ေပမယ့္ လက္ရွိ ခ်ိန္မွာေတာ့ ဒီျဖစ္ရပ္ကို လ်စ္လ်ဴရႈဖို႕ ဆႏၵရွိေနပါတယ္။

ဂ်ိဳးေရာ္ဂန္ကေတာ့ ယူအက္ဖ္စီအေနနဲ႕ ေကာ္နာမက္ဂရီေဂၚအေပၚ ယခုလို မ်က္ႏွာသာေပးျခင္းဟာ ေကာင္းတဲ့လကၡဏာမဟုတ္ေၾကာင္း ဆုိပါတယ္။

“ တကယ္လို႕သာ ေရးဘာ့ဂ္က ဒီစင္ၾကီးကို ေကာ္နာမက္ဂရီေဂၚရွိေနတဲ့ေနရာဆီ ပစ္ေပါက္လိုက္တယ္ လို႕ပဲေတြးၾကည့္လိုက္ပါ။ အဲဒါဆိုသြားျပီေလ။ သူ႕ရဲ႕ ကစားသမားဘဝက ျပီးသြားျပီေလ။ ဒါက ေကာ္နာမက္ဂရီေဂၚအတြက္ မ်က္ႏွာသာေပးမႈတစ္ခုျဖစ္ျပီး စိတ္ပ်က္စရာ ေတြထဲက တစ္ခုပါပဲ။ ဘယ္သူ႕အတြက္မွ မေကာင္းပါဘူး။ ” လို႕ ဂ်ိဳးေရာ္ဂန္က သူ႕ရဲ႕ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Joe Rogan Experience ရဲ႕ episode တစ္ခုမွာ ေျပာပါတယ္။

ဂ်ိဳးေရာ္ဂန္ကေတာ့ မက္ဂရီေဂၚအေနနဲ႕သူလက္ရွိရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ တရားေရးဆိုင္ရာမ်ားကို အျမန္ ျပီးဆံုးေအာင္ လုပ္ဖုိ႕ အၾကံျပဳထားျပီး ေထာင္ဒဏ္က်ခံရမယ္ဆိုရင္ သူ႕အတြက္ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ထိုးသတ္ဖို႕ ခက္ခဲမွာျဖစ္ေၾကာင္းဆိုပါတယ္။

