နာမာဂိုမီေဒါ့ဗ္ နဲ႔ ထိုးသတ္ရမယ့္ ပြဲစဥ္ကို အႏိုင္ယူၿပီး ခ်န္ပီယံဆုကိုရယူဖို႔ ပစ္မွတ္ထားေနတဲ့ ပိြဳင္ရီယာ

ဂ်က္စတင္ေဂသီ နဲ႔ ရင္ဆိုင္ထိုးသတ္ခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္မွာ အႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ့ ပိြဳင္ရီယာ က လာမယ့္ ပြဲစဥ္မွာ Lightweight ခ်န္ပီယံ နာမာဂိုမီေဒါ့ဗ္ နဲ႔ ထိုးသတ္သြားရဖို႔ ရွိေနပါတယ္။

အရီဇိုးနားမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ UFC ပြဲစဥ္အျဖစ္ ပိြဳင္ရီယာ နဲ႔ ေဂသီတို႔ ရင္ဆိုင္ထိုးသတ္ခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး ပိြဳင္ရီယာ က ၄ ခ်ီေျမာက္မွာတင္ အလဲထိုးနဲ႔ အႏိုင္ယူႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ပိြဳင္ရီယာ ကိုယ္တိုင္လည္း မ်က္ခံုးနဲ႔ ညာဘက္ ေျခေထာက္မွာ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ပါတယ္။

So …. what do you guys think? #UFCGlendale pic.twitter.com/MNaxRTVevn

— UFC (@ufc) April 15, 2018