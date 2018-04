ပါကားကို အမွတ္နဲ႔ အႏိုင္ယူခဲ့တဲ့ ဂ်ိဳရွာ

အန္တိုနီ ဂ်ိဳရွာ နဲ႔ ဂ်ိဳ႔စ္ပါကားတို႔ ထိုးသတ္ခဲ့တဲ့ ဟဲဗီး၀ိတ္ လက္ေ၀ွ႕ပြဲစဥ္မွာ ဂ်ိဳရွာက အႏိုင္ရရွိၿပီး IBF ၊ WBA ‘Super’ နဲ႔ WBO ဟဲဗီး၀ိတ္ ခ်န္ပီယံဆုေတြကို ရယူထားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒိုင္လူႀကီးေတြရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ၁၁၈-၁၁၀ ၊ ၁၁၈-၁၁၀ နဲ႔ ၁၁၉-၁၀၉ မွတ္ နဲ႔ ဒိုင္လူႀကီး ၃ ဦးလံုးက ဂ်ိဳရွာကို ရမွတ္အသာေပးခဲ့ၿပီး ႏိုင္ပြဲရယူႏိုင္ခဲ့တဲ့ ဂ်ိဳရွာကေတာ့ ၂၁ ပြဲမွာ ပြဲ ၂၀ အလဲထိုးနဲ႔ ရံႈးပြဲမရွိစံခ်ိန္ကို ဆက္လက္ရယူထားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ပြဲစစခ်င္းမွာ ပြဲစဥ္က အထေႏွးခဲ့ၿပီး ဂ်ိဳရွာက တိုက္စစ္ဆင္ဖို႔အတြက္ အခြင့္အေရးေစာင့္ၿပီး ကစားခဲ့သလို ပါကားကလည္း ခံစစ္ပံုစံနဲ႔ ကစားခဲ့ပါတယ္။ဒုတိယအခ်ီနဲ႔ တတိယအခ်ီမွာလည္း ဂ်ိဳရွာ တူညီတဲ့ နည္းစနစ္နဲ႔ ထိုးသတ္ခဲ့သလို ပါကားကလည္းအေကာင္းဆံုး တံု႔ျပန္ကစားခဲ့ပါတယ္။

ဂ်ိဳရွာထိေရာက္တဲ့ ထိုးခ်က္အခ်ိဳ႔ကို ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ အနည္းငယ္ေလာႀကီးေနတဲ့ ပံုစံကိုလည္း ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။

၅ ခ်ီေျမာက္အေရာက္မွာေတာ့ ပါကားရဲ႕ ကစားပံုက ထိုးစစ္ပိုင္းကိုပါ အသားေပးလာခဲ့ၿပီး အလုပ္လုပ္ႏႈန္းေတြလည္း တိုးတက္လာခဲ့ပါတယ္။၆ခ်ီေျမာက္မွာေတာ့ ပါကား ဂ်ိဳရွာကို ညာေျဖာင့္လက္သီးထိုးခ်က္နဲ႔အတူ ဆက္လက္ ထိုးစစ္ဆင္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္ ဒိုင္လူႀကီးက လူခြဲခဲ့တာေၾကာင့္ ပါကားအတြက္ စိတ္ပ်က္စရာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

အဲ့ဒီေနာက္မွာေတာ့ ပါကားရဲ႕ ထိုးခ်က္ေတြက ဂ်ိဳရွာရဲ႕ ကိုယ္လံုးေတြေပၚကို က်ေရာက္ခဲ့ေပမယ့္ ႀကိဳး၀ိုင္းဒိုင္ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ရွိတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကိုျမင္ေတြ႕ေနခဲ့ရပါတယ္။

The first man to take Anthony Joshua the distance…

Joseph Parker 👏#JoshuaParker pic.twitter.com/Ev29isA2ll

— bet365 (@bet365) March 31, 2018