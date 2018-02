အိမ္ရွင္ပရိသတ္ေရွ႕မွာ ႏွစ္ထပ္ကြမ္း ခ်န္ပီယံျဖစ္ခဲ့တဲ့ ေအာင္လအန္ဆိုင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ One Championship ; Quest For Gold ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ အဓိကပြဲစဥ္ျဖစ္တဲ့ ေအာင္လအန္ဆိုင္းနဲ႔ အလက္ဇႏၵား မာကာဒိုတို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ထိုးသတ္ခဲ့တဲ့ Light Heavyweight World champion လုပြဲမွာေတာ့ ေအာင္လအန္ဆိုင္းက အိမ္ရွင္ပရိသတ္ေရွ႕မွာ အႏိုင္ယူၿပီး ႏွစ္ထပ္ကြမ္း ကမာၻ႔ခ်န္ပီယံ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

လက္ရွိခ်န္ပီယံ မက္ကာဒိုကေတာ့ ယွဥ္ၿပိဳင္ထိုးသတ္ခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္ ၁၀ ပြဲမွာ ၈ ပြဲအႏိုင္ရရွိၿပီး ၂ ပြဲရံႈးနိမ့္ထားခဲ့တဲ့ မွတ္တမ္းကို ပိုင္ဆိုင္ထားခဲ့ပါတယ္။

အိမ္ရွင္ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳ ေအာင္လအန္ဆိုင္းကေတာ့ ယွဥ္ၿပိဳင္ထိုးသတ္ခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္ေပါင္း ၃၁ ပြဲမွာ ၂၁ ပြဲႏိုင္ ၁၀ ပြဲရံႈး ရလဒ္ကို ရရွိထားခဲ့ၿပီး One Championship Middleweight သမိုင္းတစ္ေလ်ာက္ ႏိုင္ပြဲ အမ်ားဆံုး ရယူထားႏိုင္ခဲ့တဲ့ သူျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ Middleweight ကမာၻ႔ခ်န္ပီယံ တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။

Aung La N Sang made quick work of game contender Alexandre Machado to walk away as your new ONE Light Heavyweight World Champion, and now historic two-division world champion! #QuestForFold #Yangon #MartialArts pic.twitter.com/scMLJJ4pvI — ONE Championship (@ONEChampionship) February 23, 2018

အားလံုးက ေမွ်ာ္လင့္တႀကီးေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ၾကတဲ့ ဒီပြဲစဥ္မွာေတာ့ ပြဲစစခ်င္း စကၠန္႔ပိုင္းမွာပဲ ေအာင္လအန္ဆိုင္း ရဲ႕ ျပင္းထန္တဲ့ ေျခကန္ခ်က္ မာကာဒိုရဲ႕ မ်က္ႏွာကို ထိသြားခဲ့ၿပီး လဲက်သြားခဲ့ကာ ေအာင္လအန္ဆိုင္းက ပြဲစစခ်င္းမွာပဲ အလဲထိုးနဲ႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့တာေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြအတြက္ ေက်နပ္စရာ ျဖစ္္ခဲ့ေပမယ့္ အႀကိတ္အနယ္ ထိုးသတ္တဲ့ ပြဲစဥ္ကို ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့တဲ့ ပရိသတ္ေတြ အတြက္ကေတာ့ အားမလို အားမရျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။

ေအာင္လအန္ဆိုင္းကေတာ့ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ One Championship Middleweight World Champion , One Championship Light Heavyweight World Champion ဘြဲ႕ႏွစ္ခုကို ရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဖိုးေသာ္နဲ႔ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံသား ေဆာ္ေဆးတို႔ ထိုးသတ္ခဲ့တဲ့ Featherweight တန္းၿပိဳင္ပြဲမွာလည္း ဖိုးေသာ္က ပြဲအစ စကၠန္႔ပိုင္မွာတင္ အႏိုင္ယူႏိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ဒီေန႔ ျမန္မာပရိသတ္ေတြ အဓိက ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္ေတြကေတာ့ ပရိသတ္ေတြကို အားရေက်နပ္မႈ အျပည့္အ၀ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

Phoe “Bushido” Thaw sends the hometown crowd into a frenzy with an awesome front push kick TKO in the first round! #QuestForFold #Yangon #MartialArts pic.twitter.com/nTMz7JxeOs — ONE Championship (@ONEChampionship) February 23, 2018

တျခားထိုးသတ္ခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္ေတြရဲ႕ ရလဒ္ေတြကေတာ့ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါတယ္။

ေဘာ့ဟီနာ (ျမန္မာ) ႏိုင္ – ရံႈး ေရႊစင္ (ျမန္မာ)

Bozhena Antoniyar kicks off a blockbuster night in Yangon with a ⚡️quick 24-second TKO over Shwe Sin! #QuestForFold #Yangon #MartialArts pic.twitter.com/QeZev0Glkx — ONE Championship (@ONEChampionship) February 23, 2018

လမ္ဘမ္ဂါအို (အင္ဒိုနီးရွား) ႏိုင္ – ရံႈး ခရစၥတီနာ လမ္ဘာဂါ (ဖီလစ္ပိုင္)

Indonesian heroine Priscilla Hertati Lumban Gaol pulls off a sweet armbar at 4:05 of the first round! #QuestForFold #Yangon #MartialArts pic.twitter.com/KUINjS9sN1 — ONE Championship (@ONEChampionship) February 23, 2018

လီကိုင္၀မ္ (တရုတ္) ႏိုင္ – ရံႈး ရိုဆာရို (ဖီလစ္ပိုင္)

Li Kai Wen came out like a house on fire and dominantly put away Roel Rosauro with a guillotine choke at 0:43 of the first round! #QuestForFold #Yangon #MartialArts pic.twitter.com/LuO1sj6fFM — ONE Championship (@ONEChampionship) February 23, 2018

ရဲေသြးနီ (ျမန္မာ) ႏိုင္ – ရံႈး ေစာမင္းမင္း (ျမန္မာ)

In a thrilling back-and-forth affair, Ye Thway Ne punched his way to a close split decision win! #QuestForFold #Yangon #MartialArts pic.twitter.com/Ag3whT2FF1 — ONE Championship (@ONEChampionship) February 23, 2018

ဒိုင္ခ်ီ တာကီနာကာ (ဂ်ပန္) ႏိုင္ – ရံႈး ေဒဟြမ္ကင္ (ေတာင္ကိုရီးယား)

ေအမာခမ္း (စင္ကာပူ) ႏိုင္ – ရံႈး တီမိုဖီ္ (ရုရွား)

Timofey Nastyukhin put on a striking clinic against Amir Khan to seal an impressive unanimous decision victory! #QuestForFold #Yangon #MartialArts pic.twitter.com/xS3s5dMpUW — ONE Championship (@ONEChampionship) February 23, 2018

အီးဗီတီယန္ (မေလးရွား) ႏိုင္ – ရံႈး ေအရီရယ္ဆက္တြန္ (ေကာ္စတာရီကာ)