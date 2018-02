ျပန္လည္ထိုးသတ္ပြဲမွာဂါဗယ္္ကိုအနိုင္ရခဲ ့တဲ ့ဘီနာဘီဒက္

WBC စူပါမစ္ဒယ္၀ိတ္ခ်န္ပီယံေဒးဗစ္ဘီနာဘီဒက္ဟာ ေရာ္နယ္ဂါဗယ္နဲ ့ျပန္လည္ထိုးသတ္တဲ ့လက္ေ၀ွ ့ပြဲစဥ္မွာအနိုင္ရျပီးသူ ့ရဲ ့ခ်နိပီယံဘြဲ ့ကိုဆက္လက္ထိန္းသိမ္းနိုင္ခဲ ့ပါတယ္။

ဘီနာဘီဒက္ဟာျပီးခဲ ့တဲ ့စက္တင္ဘာလကေရာ္နယ္ဂါဗယ္နဲ ့ထိုးသတ္ခဲ ့တဲ ့ပြဲမွာဒိုင္(၃)ဦးမွာ(၂)ဦးကအနိုင္ေပးခဲ ့တာေႀကာင္ ့ခ်န္ပီယံျဖစ္လာခဲ ့တာျဖစ္ျပီးအဲ ့ဒီပြဲစဥ္မွာသူတို ့ႏွစ္ေယာက္ရဲ ့ရမွတ္ေတြဟာမတိမ္းမယိမ္းပါပဲ။

ဒါေပမယ္ ့ဗီးဂတ္မွာျပန္ထိုးတဲ ့ပြဲစဥ္မွာေတာ ့ဘီနာဘီဒက္အျငင္းပြားဖြယ္ရာမရွိအနိုင္ရခဲ ့ပါတယ္။ဘီနာဘီဒက္ဟာပြဲခ်ိန္အတြင္းမွာဂါဗယ္ကိုအလဲထိုးဖို ့ႀကိဳးစားခဲ ့ေပမယ္ ့ဂါဗယ္ဟာ(၁၂)ခ်ီျပည္ ့တဲ ့အထိေတာင္ ့ခံသြားခဲ ့ပါတယ္။ပြဲအျပီးမွာေတာ ့ဘီနာဘီဒက္ဟာဂါဗယ္ကို (၁၂၀-၁၀၈)၊(၁၂၀-၁၀၈)၊(၁၁၉-၁၀၉)နဲ ့အနိုင္ရရွိသြားခဲ့ပါတယ္။

သူ ့ရဲ ့ပထမဆံုးအႀကိမ္ ခ်န္ပီယံကာကြယ္ပြဲမွာ ဘီနာဘီဒက္ဟာ အေကာင္းဆံုးပံုစံျပသနိုင္ခဲ ့ျပီးဂါဗယ္ကို (၁၁)ခ်ီေျမာက္မွာေဆးကုသမွႈခံယူရေစတဲ ့အထိထိုးသတ္နိုင္ခဲ ့ပါတယ္။

Nothing but respect for Ronald Gavril for never giving up even as Benavidez looks brilliant. Took a lot of bravery by him – and his corner – to make it to the final bell. But tonight David Benavidez showed he is on a higher plane. #BenavidezGavril2

— Ryan Songalia (@ryansongalia) February 18, 2018