လစ္လပ္ေနတဲ ့လိုက္၀ိတ္တန္းကမာၻ႕ခ်န္ပီယံဘြဲ ့ကိုရရွိခဲ့တဲ့ ဘဲထရန္

ေရးလ္ဘဲထရန္ဟာ ေပါလ္ေမာ့ဇက္ကို အနိုင္ယူျပီးလစ္လပ္ေနတဲ ့WBO လိုက္၀ိတ္တန္းရဲ ့ခ်န္ပီအသစ္ျဖစ္လာခဲ ့ပါတယ္။

မကၠဆီကိုနိုင္ငံသားဘဲထရန္ရဲ ့လက္စ္ဗီးဂတ္က လက္ေ၀ွ ့ပြဲဟာ ကမာၻ႕ခ်န္ပီယံျဖစ္ခ်င္ေနတဲ ့သူ ့အတြက္ေတာ ့ေလးႀကိမ္ေျမာက္ႀကိဳးစားမွႈ ျဖစ္ပါတယ္။သူ ့ရဲ ့ႀကိဳးစားမွႈအရာထင္ခဲ ့ျပီးဒိုင္ေတြဟာ ဘဲထရန္ကို (၁၁၆-၁၁၂)၊(၁၁၇-၁၁၁)၊(၁၁၇-၁၁၁)နဲ ့အနိုင္ေပးခဲ ့ပါတယ္။

အသက္(၃၆)နွစ္သားဘဲထရန္ဟာဒီႀကိဳးပမ္းမွႈဟာကမၻာ ့ခ်န္ပီယံျဖစ္ဖို ့အတြက္သူ ့ရဲ ့ေနာက္ဆံုးအခြင္ ့အေရးလို ့ယံုႀကည္ခဲ ့ျပီး ကမၻာ ့ခ်န္ပီယံေဟာင္းေမာ့ဇက္ကိုအေကာင္းဆံုးယွဥ္ျပိဳင္ထိုးသတ္ခဲ ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။

#andNew congrats Ray Beltran. Perhaps he may get a Lomachenko payday now if that Linares fight falls apart pic.twitter.com/E69BvPVq1c

