ရွႏြန္ဘရစ္စ္ ၊ အန္တိုုနီတာဗာ တိုု႕နဲ႕ ထိုုးသတ္ဖိုု႕ တိုုင္ဆန္ဖ်ဴရီေမွ်ာ္မွန္းထား

ျဗိတိန္လက္ေ၀ွ႕ကစားသမား တိုုင္ဆန္ဖ်ဴရီက သူ႕အေနနဲ႕ ရွႏြန္ဘရစ္စ္ ၊ အန္တိုုနီယိုုတာဗာ အစရွိတဲ့ ကစားသမားေတြနဲ႕ထိုုးသတ္ဖိုု႕ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုုခ်င္ေပမယ့္လည္း အဆိုုပါကစားသမား (၂)ဦးစလံုုးဟာ သူ႕ရဲ႕ တစ္ေက်ာ့ျပန္ထုုိးသတ္မႈမွာ ျပိဳင္ဘက္ျဖစ္လာနုုိင္မည္မဟုုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုုက္ပါတယ္။

တိုုင္ဆန္ဖ်ဴရီဟာ ၂၀၁၅ နုုိ၀င္ဘာတုုန္းက ယူကရိန္းလက္ေ၀ွ႕ကစားသမား ခလစ္စခိုု ကိုု အနိုု္င္ရရွိျပီးကတည္းက ပြဲေတြမထိုုးသတ္ေတာ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ တိုုင္ဆန္ဖ်ဴရီဟာ လက္ေ၀ွ႕ေလာကမွာ ဘာမွ လႈပ္ရွားမႈမရွိေတာ့တာေၾကာင့္ ျပီးခဲ့တဲ့ၾကာသပေတးေန႕ကပဲ Ring Magazine ကေပးအပ္တဲ့ ဟဲဗီး၀ိတ္ခ်န္ပီယံဆုုကိုု ျပန္လည္ရုုတ္သိမ္းျခင္းခံခဲ့ရပါ တယ္။

Great run with the boys this morning weight coming down a treat, boxing like the legend I am, THE WORLD IS MINE! @MTKGlobal I’m on this ting👍🏻 pic.twitter.com/PWgEgK37nw

— TYSON2FASTFURY (@Tyson_Fury) February 2, 2018