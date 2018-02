ေမ၀ယ္သာ ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ကို ျပန္လည္တံု႔ျပန္ခဲ့တဲ့ မက္ဂရီေဂါ

မက္ဂီေဂါက ေမ၀ဲလ္သာအေနနဲ႔ ဆိုရွင္မီဒီယာမွာ ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာခ်င္တဲ့ စကားကိုသတိထားၿပီး ေျပာသင့္တယ္လို႔ ဆိုခဲ့ပါတယ္။

ယခုတစ္ပတ္ အေစာပိုင္းမွာ ေမ၀ယ္သာက လူမရွိတဲ့ MMA လက္ေ၀ွ႕ ႀကိဳး၀ိုင္းတြင္း လမ္းေလ်ာက္ေနတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင္ကို တင္ခဲ့ၿပီး မက္ဂရီေဂါကိုလည္း “ဘုရင္နဲ႔ လာေတြ႔လိုက္ပါ ၊ မင္းအတြက္ အေကာင္းဆံုးကို လက္မလြတ္ေစနဲ႔” ဆိုၿပီး ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

UFC lightweight ခ်န္ပီယံ တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ မက္ဂရီေဂါဟာ MMA ေလာကက ေန အျခားနယ္ပယ္တစ္ခုမွာ ေျပာင္းလဲကစားဖို႔ ျပင္ဆင္ေနၿပီး ေမ၀ယ္သာနဲ႔ လည္း ျပန္လည္ထိုးသတ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပင္ဆင္မႈေတြ ရွိေနပါတယ္။

