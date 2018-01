ႀကိဳး၀ိုင္းတြင္း ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာတဲ့ နိတ္ဒိုင္ရာ႔ဇ္ ကို ႀကိဳဆိုခဲ့တဲ့ ဒါနာဟိြဳက္

UFC ေလာကကို ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာခဲ့တဲ့ နိတ္ဒိုင္ရာ႔ဇ္အတြက္ အျမဲလက္ကမ္း ထားေၾကာင္း ဒါနာဟိြဳက္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ဒါေပမယ့္ ဒိုင္ရာ႔ဇ္ အေနနဲ႔ ႀကိဳး၀ိုင္းတြင္း ျပန္လည္ထိုးသတ္ႏိုင္ဖို႔ ျပင္ဆင္မႈေတြ ျပဳလုပ္ဖို႔ လိုအပ္ေနေသးတယ္လို႔ ဟိြဳက္ ကဆိုပါတယ္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္က မက္ဂရီေဂါကို ရံႈးနိမ့္ခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္အၿပီးတည္းက UFC ေလာကကေန အနားယူသြားခဲ့တဲ့ ဒိုင္ရာ႔ဇ္အေနနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ လူမႈကြန္ယက္ေပၚကေန UFC ေလာက ထဲျပန္လည္၀င္ေရာက္ေတာ့မယ္လို႔ ယခုတစ္ပတ္ အေစာပိုင္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္းမွာ မက္ဂရီေဂါနဲ႔ ၂ ႀကိမ္ရင္ဆိုင္ထိုးသတ္ခဲ့ၿပီး အနားမယူခင္ ဒုတိယ တစ္ႀကိမ္မွာ ရံႈးပြဲနဲ႔ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရၿပီး သူတို႔ ၂ ဦးထိုးသတ္ခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ပြဲကစားမႈ နဲ႔ ဆင္တူတယ္ဆိုတဲ့ စကားေတြအျပင္ အျခားေ၀ဖန္မႈေတြလည္း ထြက္ေပၚခဲ့ပါတယ္။

If and when Nate Diaz returns to the UFC Octagon he'll be coming back from his longest lay off ever. Currently at 521 days. I really hope his comeback is genuine because we sure could do with an event headlined by one of 209's greatest sons.

— Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) January 24, 2018