ဖရန္စစ္ နန္ႏူကို အႏိုင္ရယူၿပီး ခ်န္ပီယံဆု ျပန္လည္ရယူခဲ့တဲ့ မီအိုစစ္

ေဘာ္စတြန္မွာ ရွိတဲ့ TD Garden မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ UFC ပြဲစဥ္ ၂၂၀ ေျမာက္မွာေတာ့ စတိပ္ မီအိုစစ္က ဖရန္စစ္ နန္ႏူကို အႏိုင္ရရွိၿပီး ဟဲဗီးလ္၀ိတ္ ခ်န္ပီယံဆုကို ျပန္လည္ရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္္။ ဒီလိုရယူႏိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္ UFC ဟဲဗီးလ္၀ိတ္ ေလာကမွာ အေအာင္ျမင္ဆံုး ကစားသမားအျဖစ္ မီအိုစစ္ ရပ္တည္ ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

(MMA ၁၈ ပြဲႏိုင္ ၂ပြဲရံႈး – UFC ၁၂ ပြဲႏိုင္ ၂ ပြဲရံႈး) ရလဒ္ ရယူထားႏိုင္တဲ့ မီအိုစစ္ နဲ႔ (MMA ၁၁ပြဲႏိုင္ ၂ ပြဲရံႈး – UFC ၆ ပြဲႏိုင္ ၁ ပြဲရံႈး) ရလဒ္ ထြက္ေပၚထားတဲ့ နန္ႏူတို႔ ထိုးသတ္ခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္မွာ ပထမအခ်ီတည္းက မီအိုစစ္ကပဲ ပြဲကိုစိုးမိုးခဲ့ပါတယ္။

ပြဲအၿပီးမွာ ဒိုင္ ၃ ဦးရဲ႕ ရမွတ္စုစုေပါင္း ၅၀ မွတ္ ၄၄ မွတ္နဲ႔ အနိုင္ရရွိခဲ့တာက မီအိုစစ္အတြက္ တတိယေျမာက္ ဟဲဗီးလ္၀ိတ္ ခ်န္ပီယံဆုကို ရရွိေစခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး ဟဲဗီး၀ိတ္တန္းမွာေတာ့ ပထမဆံုး ၃ ႀကိမ္ခ်န္ပီယံျဖစ္တဲ ကစားသမားအျဖစ္ မွတ္တမ္း၀င္ခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ ပြဲစဥ္တစ္ပြဲမွာေတာ့ ဒန္နီရယ္ ေကာ္မီယာက ေဗာ့ကန္ ေအာ့ဇ္ဒီမီယာ ကို အႏိုင္ရရွိၿပီး lightweight တန္း ခ်န္ပီယံ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ပြဲအစမွာ ပဲ ေအာ့ဇ္ဒီမီယာက တိုက္စစ္ဆင္ခဲ့ေပမယ့္ ေကာ္မီယာ ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ တာျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ဘယ္လက္သီးနဲ႔ ထိုးဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ရာမွာေတာ့ ဟန္ခ်က္ပ်က္ၿပီး ေကာ္မီယာရဲ႕ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ခံခဲ့ရၿပီး ဒိုင္ပြဲရပ္ခဲ့လို႔သာ သက္သာ ရရွိခဲ့ေပမယ့္ ဒုတိယအခ်ိနဲ႔တင္ အရံႈးေပးခဲ့ရပါတယ္။

ေကာ္မီယာက ေအာ့ဇ္ဒီမီယာ ရဲ႕ အေပၚကို ေရာက္ရွိသြားခဲ့ၿပီး ဒိုင္ပြဲမရပ္ခင္ထိ ေကာ္မီယာရဲ႕ ထိုးခ်က္ေတြကို တရစပ္ခံစားခဲ့ပါတယ္။

UFC ပြဲစဥ္ ၂၂၀ ရဲ႕ ပြဲစဥ္မ်ားနဲ႔ ရလဒ္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

Stipe Miocic def. Francis Ngannou via unanimous decision (50-44, 50-44, 50-44)

Daniel Cormier def. Volkan Oezdemir via TKO (punches) – Round 2, 2:00

Calvin Kattar def. Shane Burgos via TKO (punches) – Round 3, 0:32

Gian Villante def. Francimar Barroso via unanimous decision

Rob Font def. Thomas Almeida via TKO (strikes) – Round 2, 2:24

Kyle Bochniak def. Brandon Davis via unanimous decision (29-28, 29-28, 30-27)

Abdul Razak Alhassan def. Sabah Homasi via knockout (punch) – Round 1, 3:47

Dustin Ortiz def. Alexandre Pantoja via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28)

Julio Arce def. Dan Ige via unanimous decision (30-27, 30-27, 29-28)

Enrique Barzola def. Matt Bessette via unanimous decision (30-27, 29-28, 29-28)

Islam Makhachev def. Gleison Tibau via knockout (punch) – Round 1, 0:57