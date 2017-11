Edgar ရဲ ့ဒဏ္ရာေၾကာင့္ Holloway ႏွင့္ေတြ ့ဆံုမည့္ ယူအက္ဖ္စီ ၂၁၈ မွႏုတ္ထြက္

သတင္းမ်ားအရ Edgar ဟာယခုအပတ္အေစာပိုင္းတြင္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ႐ွိထားေသာေၾကာင့္ေနာက္သံုးလနီးပါးထိျပန္လည္ကစားႏိုင္ဖို ့မလြယ္ကူဘူးဟုဆိုပါတယ္။ အေသးစိတ္သတင္းထုတ္ျပန္မႈေတာ့မ႐ွိေသးပါ။

ယူအက္ဖ္စီ ၂၁၈ ဟာ ဒီဇင္ဘာ(၂) ရက္ေန ့တြင္ Detroit မွာျပဳလုပ္ဖို ့စီစဥ္ထားပါတယ္။

၁၂ပြဲဆက္တိုက္ႏိုင္ဖို ့မွန္းထားေသာ Holloway ဟာ အစားထိုးကစားသမား႐ွာျဖစ္မလား သူပါႏုတ္ထြတ္ျဖစ္မလားဆိုတာကေတာ့မေသခ်ာေသးပါဘူး။

Cub Swanson ဟာအစားထိုးကစားသမားျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း Swanson ဟာ ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္ Fresno, California မွာက်င္းပမည့္ ယူအက္ဖ္စီထိုးသတ္ပြဲညပြဲ တြင္ပါဝင္မည္ဟုစီစဥ္ထားပါတယ္။

Cub Swanson is probably the only fight that would make sense for Max Holloway with Frankie Edgar now out. They might have to find someone else for Brian Ortega in Fresno.

— Marc Raimondi (@marc_raimondi) November 8, 2017