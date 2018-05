ေဒးဗစ္ေဟးကို(၅)ခ်ီေျမာက္မွာအလဲထိုးအႏိုင္ယူခဲ့တဲ့တိုနီဘဲလူး

ျဗိတိန္လက္ေဝွ႕သမား တိုနီဘဲလူးဟာ ဟဲဗီးဝိတ္ပြဲစဥ္အျဖစ္ တစ္ႏိုင္ငံတည္းသား ေဒးဗစ္ေဟး နဲ႕ ထိုးသတ္ခဲ့ျပီး (၅)ခ်ီေျမာက္မွာပဲ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

တိုနီဘဲလူးဟာ တတိယအခ်ီမွာတင္ ေဒးဗစ္ေဟးကို ၾကမ္းျပင္မွာ ႏွစ္ၾကိမ္ အလဲထိုးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ (၅) ခ်ီေျမာက္မွာေတာ့ တိုနီဘဲလူး ဟာ ေဒးဗစ္ေဟးကို အဆံုးသတ္အလဲထိုးႏိုင္ခဲ့ျပီး အႏိုင္ရရွိခဲ့တာ ျဖစ္ ပါတယ္။ တိုနီဘဲလူးအတြက္ကေတာ့ လန္ဒန္မွာရွိတဲ့ O2 ၾကိဳးဝုိင္းမွာ ႏွစ္ပြဲဆက္ အႏိုင္ရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ပထမအခ်ီအျပီးမွာပဲ ေဒးဗစ္ေဟး ဟာ ညာဘက္ေျခေထာက္မွာ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ျပီး အနားေတာင္းဖို႕ စဥ္းစားခဲ့ပါေသးတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ တိုနီဘဲလူးက အႏိုင္ရရွိခဲ့ျပီး ဟဲဗီးဝိတ္ခ်န္ပီယံဆု ( သို႕မဟုတ္) ခရူဆာဝိတ္တန္း ပြဲစဥ္ေတြ ထပ္မံ ထိုးသတ္ခြင့္ရဖို႕ေမ်ွာ္လင့္ထားပါတယ္။

ေဒးဗစ္ေဟးကေတာ့ ပထမအခ်ီကို အေကာင္းဆံုး စတင္ႏိုင္ခဲ့ျပီး ပထမအခ်ီမွာ အားပါတဲ့ ညာလက္သီးခ်က္ေတြနဲ႕ အဆံုးသတ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒုတိယအခ်ီမွာေတာ့ တုိနီဘဲလူးဟာ အခြင့္အေရးေကာင္းကိုေစာင့္ဆိုင္းျပီး တန္ျပန္ထိုးသတ္ခ်က္ ေတြနဲ႕ တုန္႕ျပန္ဖို႕ၾကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း ေဒးဗစ္ေဟးကေတာ့ ေနာက္ထပ္ အားပါတဲ့ ညာလက္သီးခ်က္ေတြနဲ႕ ျပိဳင္ဘက္ကို အထိနာေစခဲ့ပါတယ္။

တတိယအခ်ီမွာေတာ့ ႏွစ္ဦးသား ပူးကပ္ထိုးသတ္တဲ့အေျခအေနမွာ ဟန္ခ်က္ပ်က္သြား တဲ့ ေဒးဗစ္ေဟးကို တိုနီဘဲလူးက ၾကိဳးဝုိင္းေထာင့္မွာ လွဲသိပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

