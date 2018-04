တိုင္ဆန္ဖ်ဴရီကိုဂ်ိဳဟြာအႏိုင္ရႏိုင္ေၾကာင္းခလစ္စခိုေျပာၾကား

ယူကရိန္းႏိုင္ငံသားလက္ေဝွ႕ေက်ာ္ ခလစ္စခိုက အန္ေသာ္နီဂ်ိဳဟြာနဲ႕ တိုင္ဆန္ဖ်ဴရီတို႕ ေတြ႕ဆံုတဲ့ ပြဲစဥ္မွာ ဂ်ိဳဟြာ အႏိုင္ရႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

WBA စူပါဝိတ္တန္း ၊ IBF ၊ WBO ၊ IBO တို႕ရဲ႕ ဟဲဗီးဝိတ္ခ်န္ပီယံေဟာင္း ခလစ္စခို ဟာ ကစားသမား သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ (၆၉)ပြဲမွာ (၅)ပြဲသာ ရံႈးနိမ့္ခဲ့ျပီး ျပီးခဲ့တဲ့ ၾသဂုတ္လကပဲ ကစားသမားဘဝမွ အနားယူခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ခလစ္စခိုရဲ႕ ေနာက္ဆံုးပြဲစဥ္ (၂)ပြဲမွာေတာ့ တိုင္ဆန္ဖ်ဴရီနဲ႕ ဂ်ိဳဟြာတို႕ကို ရံႈးနိမ့္ခဲ့ပါတယ္။

ခလစ္စခိုဟာ အဆိုပါ ကစားသမား ႏွစ္ဦးစလံုးနဲ႕ ထိုးသတ္ခဲ့ဘူးတာေၾကာင့္ သူတို႕ေတြ႕ဆံုခဲ့လွ်င္ ဘယ္သူ အႏိုင္ရႏိုင္လဲဆိုတာကို မွတ္ခ်က္ျပဳေပးခဲ့တာျဖစ္ျပီး သူ႕ရဲ႕ ခန္႕မွန္းမႈအရ ဂ်ိဳဟြာဘက္မွာ အေလးသာေနပါတယ္။

ခလစ္စခိုက The Sunday Times ကို ေျပာၾကားရာမွာ – “ ဂ်ိဳဟြာက ျပီးျပည့္စံုတဲ့ ဖိုက္တာ ကစားသမား တစ္ဦးျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ နည္းဗ်ဴဟာအရယွဥ္မလား ။ ကိုယ္အေလးခ်ိန္အရယွဥ္မလား ။ စြမ္းအားအရယွဥ္မလား ။ ဂ်ိဳဟြာက ကစားသမားေကာင္းတစ္ေယာက္ပါ ။ ဖ်ဴရီကေတာ့ အေျပာပဲ ရွိတာပါ။ လက္ေဝွ႕သမိုင္းကိုျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဥပမာျပဳေလာက္တဲ့ ကစားသမားေတြ အမ်ားၾကီး ပါ။ တစ္ၾကိမ္ေတာ့ သူတို႕ ေအာင္ျမင္ႏိုင္လိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ အျမဲေအာင္ျမင္မႈရေအာင္ေတာ့ လံုေလာက္တဲ့ စည္းကမ္းမ်ိဳးမရွိပါဘူး။ တိုင္ဆန္ဖ်ဴရီက ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႕မွာ စည္းကမ္း မရွိဘူး။ စည္းကမ္းက စိတ္ဓာတ္တက္ၾကြမႈထက္ ပိုအေရးၾကီးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ အေတြ႕အၾကံဳအရ တိုင္ဆန္ဟာ စည္းကမ္းမရွိလို႕ ဒီပြဲမွာ ခက္ခဲပါလိမ့္မယ္။ ” လို႕ ဆုိပါတယ္။

"Respect your gods but do not rely on them. There is nothing outside of yourself that can ever enable you. Everything is within." 🙏🏾 #AJBXNG pic.twitter.com/SQMzeDzakI

— Anthony Joshua (@anthonyfjoshua) April 9, 2018