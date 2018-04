ျဗိတိန္မွာအသိအမွတ္ျပဳမႈတစ္ခုရဖို႕မိမိနဲ႕ထိုးသတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းတိုင္ဆန္ဖ်ဴရီေျပာၾကား

ျဗိတိန္လက္ေဝွ႕ေက်ာ္ တိုင္ဆန္ဖ်ဴရီဟာ အန္ေသာ္နီဂ်ိဳဟြာဆီမွ ကမၻာ့ခ်န္ပီယံဆုကို ရယူလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ျပီး ဂ်ိဳဟြာအေနနဲ႕ ဟဲဗီးဝိတ္ေလာကရဲ႕ အေကာင္းဆံုးကစားသမားျဖစ္ဖို႕ ေမွ်ာ္မွန္းထား တယ္ဆိုရင္ သူနဲ႕ ထိုးသတ္သင့္ေၾကာင္း ဆိုပါတယ္။

တုိင္ဆန္ဖ်ဴရီဟာ ၾကိဳးဝိုင္းေလာကမွ အနားယူေနခဲ့တာ (၂)ႏွစ္ခြဲ ၾကာျမင့္ခဲ့ျပီျဖစ္ျပီး လာမယ့္ ဇြန္လ (၉) ရက္ေန႕မွာ နာမည္ေဖာ္ျပျခင္းမရွိေသးတဲ့ ျပိဳင္ဘက္တစ္ဦးနဲ႕ မန္ခ်က္စတာမွာ ထိုးသတ္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုပါတယ္။

ဂ်ိဳဟြာဟာ အဓိက ေမဂ်ာျပိဳင္ပြဲ (၃)ခုမွာ ကမၻာ့ခ်န္ပီယံ ဆုေတြကို ရယူခဲ့ေပမယ့္ တိုင္ဆန္ဖ်ဴရီ ကေတာ့ ၂၀၁၅ ႏို၀င္ဘာလတုန္းက ခလစ္စခို ကို အႏုိင္ရရွိအျပီးမွာ အနားယူေနခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္ဆန္ဖ်ဴရီကေတာ့ သူနဲ႕ထိုးသတ္မယ္ဆိုရင္ ျပိဳင္ဘက္အေနနဲ႕ ျဗိတိန္လက္ေဝွ႕ေလာကမွာ အသိအမွတ္ျပဳမႈတစ္ခုရမွာျဖစ္ေၾကာင္း လည္းေျပာပါတယ္။

Had a fantastic day with my boy in London really looking forward to my comeback fight 8 weeks Saturday, pic.twitter.com/VM16F1BLEm

