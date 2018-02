ခ်န္ပီယံဘြဲ ့ကိုထိန္းသိမ္းဖို ့အူဘန္ ့ကိုအလဲထိုးခဲ ့တဲ ့ဂရုဗ္

ေဂ်ာ့ဂရုဗ္ဟာ ခရစ္အူဘန္ဂ်ဴနီယာကိုအနိုင္ထိုးသတ္ခဲ့ကာ WBA ကမၻာ ့စူပါမစ္ဒယ္၀ိတ္တန္း ခ်န္ပီယံဘြဲ ့ ကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းခဲ ့ျပီး World Boxing Super Series Final ျပိဳင္ပြဲထိုးသတ္ဖို ့အတြက္ ပံုစံေကာင္း ကိုျပသ နိုင္ခဲ ့ပါတယ္။

ဂရုဗ္ဟာ Manchester Arena မွာထိုးသတ္တဲ့အဆိုပါပြဲစဥ္မွာ ျပီးျပည္ ့စံုတဲ ့နိုင္ပြဲကိုရယူျပီးေနာက္ Super Series Final မွာကယ္လီယမ္စမစ္(သို ့)ဂ်ာဂန္ဘရ္မာနဲ ့ထိုးသတ္ရမွာပါ။

ကမၻာ ့ခ်န္ပီယံျဖစ္ေပမယ္ ့လည္းဂရုဗ္ ဟာပြဲစီစဥ္သူေတြရဲ ့ရံႈးနိမ့္ဖြယ္ရွိတဲ့ကစားသမား အျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္း ခံခဲ ့ရသူပါ။ ဒါေပမယ္ ့ဂရုဗ္ဟာအဲ ့ဒီအထင္အျမင္ေသးမွႈေတြကိုအေကာင္းဆံုးေခ်ဖ်က္ျပခဲ့ျပီျဖစ္ပါတယ္။

Massive respect to both boxers tonight, both fought their hearts out tonight…this has tested them both, it was a battle. Tough tough fighters. Huge respect to @ChrisEubankJr Congratulations to tonight's winner @StGeorgeGroves 🥊🥊#GrovesEubank #FightNight #bossmen

