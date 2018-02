ေဆးစစ္မႈက်ရံႈးခဲ့တာနဲ႕ပတ္သက္ျပီးရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့တဲ့လူး၀စ္ေအာ္တစ္ဇ္

ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ဒီယြန္ေတးဝိုင္ဒါနဲ႔ထိုးသတ္ဖို႔ စီစဥ္ခဲ့တဲ့ပြဲစဥ္မွာ ေဆးစစ္မႈက်ရွံုးခဲ့တာနဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီး လူးဝစ္ေအာ္တစ္ဇ္ က ျပန္လည္ ရွင္းလင္းေျပာၾကား ခဲ့ပါတယ္။

လူးဝစ္ေအာ္တစ္ဇ္နဲ႔ ဝိုင္ဒါတို႔ဟာ လာမယ့္ မတ္လ (၃)ရက္ေန႔ နယူးေယာက္မွာ WBC ဟဲဗီးဝိတ္ခ်န္ပီယံဆုအတြက္ ထိုးသတ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပြဲစဥ္အတြက္ အဆိုပါကစားသ မား (၂)ဦးဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏိုဝင္ဘာလက ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈေတြျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

မူလကတည္းက အဆိုပါပြဲစဥ္ကိုထိုးသတ္ဖို႔ စီစဥ္ခဲ့ေပမယ့္လည္း ေအာ္တစ္ဇ္ မွာ တားျမစ္ထား တဲ့ ေဆးဝါးသံုးစြဲေၾကာင္းေတြ႕ရွိခဲ့တာေၾကာင့္ ပ်က္ျပယ္ခဲ့ ဘူးတာျဖစ္ပါတယ္။

Ain’t nothing need to be said. On March 3rd my actions will speak for themselves. #BombZquad #WilderOrtiz#ActionsSpeakLouderThanWords pic.twitter.com/KMTXrkrF9J

— Deontay Wilder (@BronzeBomber) February 12, 2018