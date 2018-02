တိုင္ဆန္ဖ်ဴရီရဲ႕ ၾကိဳး၀ိုင္းေလာကထဲတစ္ေက်ာ့ျပန္ ၀င္ေရာက္မႈအေပၚ စိုးရိမ္ေနတဲ့ ရစ္ကီဟက္တန္

အဂၤလန္လက္ေ၀ွ႕သမားေဟာင္း ရစ္ကီဟက္တန္က တိုင္ဆန္ဖ်ဴရီအေနနဲ႕ သူ႕ရဲ႕ ကစားသမား ဘ၀ကို တစ္ေက်ာ့ျပန္လာဖုိ႕ သူ႕ကိုယ္သူ ထိခိုက္ေစသလို ျဖစ္မွာကို စိုးရိမ္ေနပါတယ္။

အသက္(၂၉)နွစ္အရြယ္ရွိျပီျဖစ္တဲ့ တိုင္ဆန္ဖ်ဴရီဟာ ၂၀၁၅ ခုနွစ္က ခလစ္စခို ကို အနိုင္ရခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္ ေနာက္ပိုင္းမွာ ၾကိဳး၀ိုင္းေလာက ကေန ေပ်ာက္ကြယ္ေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ေဖေဖာ္၀ါရီလ အစ မတိုင္ခင္ ၾကိဳး၀ိုင္းေလာက ကို ျပန္လည္၀င္ေရာက္ဖို႕ ေၾကျငာခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့တာေၾကာင့္ ျပီးခ့ဲတဲ့အပတ္ ကပဲ သူ႕ရဲ႕ Ring Magazine ဟဲဗီး၀ိတ္ခ်န္ပီယံဆုကို ျပန္လည္ရုတ္သိမ္းျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။

တိုင္ဆန္ဖ်ဴရီဟာ မၾကာေသးခင္ကပဲ စိတ္ဓာတ္က်တဲ့အေျခအေနနဲ႕ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရျပီး ကိုကင္း သံုးစြဲ တာေတြလည္းရွိခဲ့ပါတယ္။ IBF , WBA စူပါ၀ိတ္တန္း ၊ WBO ခ်န္ပီယံေဟာင္း တိုင္ဆန္ဖ်ဴရီဟာ ဗန္ေဒဗစ္ဆင္ကို နည္းျပအျဖစ္ခန္႕အပ္ဖို႕ ကမ္းလွမ္းခဲ့ျပီးေနာက္မွာေတာ့ အသက္(၄၉)နွစ္အရြယ္ အန္တိုနီယိုတာဗာ ၊ အသက္ (၄၆)နွစ္အရြယ္ ရွႏြန္ဘရစ္ဂ်္ တို႕နဲ႕ ထိုးသတ္ဖို႕စိန္ေခၚခဲ့ပါတယ္။

Chilling out after a hard 🏃 this boxing game is easy but the training is a Killa, "it wasn't over" "it still ent over" pic.twitter.com/Xa9Uyt4h2Z

— KING TYSON FURY (@Tyson_Fury) February 6, 2018