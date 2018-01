ေမလမွာ ျပန္လည္ထိုးသတ္သြားမယ့္ ဂိုေလာ့ဗ္ကင္ နဲ႔ အယ္လ္ဗာရက္ဇ္

ပရိသတ္ေတြအေမွ်ာ္လင့္ဆံုး ပြဲစဥ္တစ္ပြဲျဖစ္တ့ဲ ဂိုေလာ့ဗ္ကင္ နဲ႔ အယ္လ္ဗာရက္ဇ္ တို႔ရဲ႕ ပြဲစဥ္ကို လာမယ့္ ေမလ ၅ ရက္ေန႔မွာ ျပန္လည္ထိုးသတ္သြားမယ္လို႔ အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဒီသတင္းကိုေတာ့ US pay per view ရုပ္သံလိုင္းကေန ဗီဒီယိုနဲ႔ နပန္းသမာေဟာင္းျဖစ္ၿပီး ေဟာလိ၀ုဒ္ ရဲ႕ နာမည္ေက်ာ္ မင္းသားတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဒီ၀ိန္း ဂၽြန္ဆဆင္က ဗီဒီယိုဖိုင္ နဲ႔ ေၾကျငာေပးခဲ့ရာကေန အတည္ျပဳခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

သူတို႔ႏွစ္ဦးဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ စက္တင္ဘာကလည္း တစ္ႀကိမ္ထိုးသတ္ခဲ့ၿပီး သေရရလဒ္ထြက္ေပၚခဲ့တာေၾကာင့္ middleweight ခ်န္ပီယံ ၂ ဦးရဲ႕ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထိုးသတ္မႈကိုေတာ့ ေမလမွာ ျပန္လည္ျမင္ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပထမပြဲစဥ္မွာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ အမွတ္ေပး ဒိုင္လူႀကီး ၃ ဦးအနက္ အဒီလိုင္ဒီ ဘြိဳက္က ၁၁၈ – ၁၁၀ မွတ္နဲ႔ အယ္လ္ဗာရက္ဇ္ကို အႏိုင္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ ထပ္ဒိုင္လူႀကီးတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ေဒ့ဗ္မုိရက္တီက ၁၁၅ – ၁၁၃ နဲ႔ ဂိုေလာ့ဗ္ကင္ ကိုအႏိုင္ေပးခဲ့တာေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုး ဒိုင္လူႀကီးရဲ႕ အဆံုးအျဖတ္က အေရးပါခဲ့ၿပီး ဒြန္ထရယ္လာက ၁၁၄ မွတ္စီနဲ႔ သေရရလဒ္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာေၾကာင့္ အျငင္းပြားဖြယ္ သေရရလဒ္လို႔ ဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။

အဆိုပါ ပြဲစဥ္မတိုင္ခင္ ထိုးသတ္ခဲ့တဲ့ပြဲစဥ္ ၃၇ ပြဲလံုးကို အႏိုင္ရယူထားႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၃၃ ပြဲကို အလဲထိုးနဲ႔ အႏိုင္ယူၿပီး စံခ်ိန္တင္ထားႏိုင္ခဲ့တဲ့ ဂိုေလာ့ဗ္ကင္ အေနနဲ႔ ၃၈ ပြဲေျမာက္မွာ ထြက္ေပၚခဲ့တဲ့ သေရရလဒ္ေၾကာင့္ သူ႔ရဲ႕စံခ်ိန္ေကာင္း က်ိဳးျပတ္ခဲ့ ရၿပီး သူ႔အတြက္ နစ္နာမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။

အဲ့ဒီေနာက္မွာေတာ့ ဂိုေလာ့ဗ္ကင္ အေနနဲ႔ ပြဲကို ျပန္လည္ထိုးသတ္ ႏို္င္ဖို႔အတြက္ ႀကိဳးစားခဲ့ၿပီး အခုလို ျပန္လည္ထိုးသတ္ဖို႔ သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ခ်ိန္မွာေတာ့ “ အယ္လ္ဗာရက္ဇ္ နဲ႔ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထိုးသတ္ရမယ့္အတြက္ ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ ယွဥ္ၿပိဳင္ထိုးသတ္ဖို႔အတြက္လည္း အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါၿပီ။”

“ဒီထိုးသတ္မယ့္ ပြဲစဥ္ကို တစ္ကမာၻလံုးကလည္း အလိုရွိေနခဲ့တာပါ။ ပထမပြဲစဥ္မွာ ဒိုင္ေတြရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြက သေဘာတူစရာမရွိတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြပါ ။ ဒီတစ္ႀကိမ္မွာေတာ့ world middleweight ခ်န္ပီယံ ဘြဲ႕ကို ရယူႏိုင္မွာပါ” ဆိုၿပီး ဂိုေလာ့ဗ္ကင္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

You’re right. This time we won’t need the judges. #CaneloGGG2 pic.twitter.com/h5Hcsh2Evo

— Gennady Golovkin (@GGGBoxing) January 29, 2018