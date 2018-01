ဂ်ိဳရႊာရဲ႕ ထိုုးသတ္ခ်က္ေတြကိုု အျပံဳးနဲ႕ ျပန္လည္တုုန္႕ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ိဳးဆပ္ပါကားေျပာၾကား

ဂ်ိဳးဆပ္ပါကား နဲ႕ အန္ေသာ္နီဂ်ိဳရႊာတိုု႕ ထိုုးသတ္မယ့္ပြဲစဥ္ကိုု သိပ္မၾကာေတာ့တဲ့ လပိုုင္းအတြင္း မွာပဲ ပရိသတ္ေတြျမင္ေတြ႕ရေတာ့မွာပါ။ နယူးဇီလန္နုုိင္ငံသား ဂ်ိဳးဆပ္ပါကားကေတာ့ အဲဒီပြဲ စဥ္မွာ ျပိဳင္ဘက္ ဂ်ိဳရႊာရဲ႕ ထိုုးသတ္မႈေတြကိုု အျပံဳးနဲ႕သာ ျပန္လည္တုုန္႕ ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုုက္ပါတယ္။

ဂ်ိဳရႊာနဲ႕ မထိုုးသတ္ခင္အထိ ဂ်ိဳးဆပ္ပါကားဟာ ထိုးသတ္သမွ်ပြဲစဥ္တိုုင္းမွာ ရံႈးပြဲမရွိေသးတဲ့ စံခ်ိန္တစ္ခုုကိုု ထိန္းသိမ္းထားနိုုင္ပါတယ္။ ပါကားနဲ႕ ဂ်ိရႊာတိုု႕ရဲ႕ ပြဲစဥ္ကိုုေတာ့ လာမယ့္ မတ္လ(၃၁)ရက္ေန႕မွာ ကာဒစ္ဖ္မွာရွိတဲ့ Principality Stadium မွာ ထိုုးသတ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

The revolution will be televised! March 31st 💥 pic.twitter.com/Dcy6d2zIEF

— Anthony Joshua (@anthonyfjoshua) January 21, 2018