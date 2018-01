လက္ေ၀ွ႕ထိုးသတ္ခြင့္ လိုင္စင္ ျပန္လည္ရရွိခဲ့ၿပီျဖစ္တဲ့ တိုင္ဆန္ဖူရီ

တိုင္ဆန္ဖူရီအေန ရဲ႕ လက္ေ၀ွ႕ထိုးသတ္ခြင့္ လိုင္စင္ ျပန္လည္ရရွိခဲ့ေၾကာင္းကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ဗုဒၶဟူးေန႔က အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဖူရီကုိ လိုင္စင္ျပန္လည္ ေပးအပ္ခဲ့တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးလည္း ၿဗိတိန္ လက္ေ၀ွ႕ဘုတ္အဖြဲ႕ရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အစီအစဥ္ကေတာ့ တရား၀င္သိရွိျခင္း မရွိေသးဘူးလို႔ ေျပာၾကားထားခဲ့ ပါတယ္။

ၿဗိတိန္လက္ေ၀ွ႕ဘုတ္အဖြဲ႕ရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အစီအစဥ္ဟာ တားျမစ္ေဆးသံုးစြဲခဲ့ တယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာနဲ႔ ဖူရီရဲ႕ လက္ေ၀ွ႕ထိုးသတ္ခြင့္ကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ ရုတ္သိမ္းခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ က ၀လာဒီမာ ကလစ္ခ်္ကို နဲ႔ ထိုးသတ္ခဲ့တဲ့ ကမာၻ႔ခ်န္ပီယံ ထိုးသတ္ပြဲစဥ္က ဖူရီေနာက္ဆံုးထိုးသတ္ခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ ဒီဇင္ဘာလမွာ ၿဗိတိန္ မူးယစ္ေဆး၀ါး တိုက္ျဖတ္ေရးအဖြဲ႕ရဲ႕ ၂ ႏွစ္ပြဲပယ္ ျပစ္ဒဏ္ကေန ကင္းလြတ္ခဲ့တဲ့ ဖူရီဟာ လာမယ့္ ဧၿပီလမွာ လက္ေ၀ွ႕ျပန္လည ထိုးသတ္ႏိုင္ဖို႔ ပစ္မွတ္ထားေနပါတယ္။

Applying for my boxing Licance today, will be defending my @ringmagazine title in April,

Can't wait to get back in the ring. — TYSON2FASTFURY (@Tyson_Fury) January 10, 2018

“ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ လက္ေ၀ွ႕ ထိုးသတ္ခြင့္ လိုင္စင္ျပန္လည္ရရွိခဲ့ပါၿပီ ၊ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ခ်န္ပီယံဆုကို ကာကြယ္တဲ့ ပြဲစဥ္ကိုလာမယ့္ ဧၿပီလမွာ ထိုးသတ္ႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနၿပီး အဲ့အခ်ိန္ကို မေစာင့္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး” ဆိုၿပီ ဖူရီက သူ႔ရဲ႕ တြစ္တာ အေကာင့္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

Who dose the boxing fans think I should fight in April after 2.5 years out the ring? — TYSON2FASTFURY (@Tyson_Fury) January 10, 2018

ကမာၻ႔ဟဲဗီး၀ိတ္ ခ်န္ပီယံျဖစ္တဲ့ ဖူရီက ဆက္လက္ၿပီး “ လက္ေ၀ွ႕ပရိသတ္ ေတြအေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ၂ ႏွစ္ခြဲေက်ာ္ ေ၀းကြာေနတဲ့ လက္ေ၀ွ႕ႀကိဳး၀ိုင္းတြင္းကို လာမယ့္ ဧၿပီလမွာ ျပန္လည္၀င္ေရာက္သင့္တယ္လို႔ ထင္လားဆိုၿပီး” ေမးခြန္း ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။

ၿဗိတိန္လက္ေ၀ွ႕ဘုတ္အဖြဲ႕ရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအစီအစဥ္မွ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေရာဘတ္ စမစ္က ဖူရီရဲ႕ လက္ေ၀ွ႕ထိုးသတ္ခြင့္လိုင္စင္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပန္လည္အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းမရွိပဲ လိုအပ္ေနတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ ရွိေနေသးတယ္လုိ႔ ဆိုခဲ့ပါတယ္။

“ ဖူရီလိုင္စင္ ျပန္လည္ရရွိခဲ့ေပမယ့္ ပြဲပယ္ျပစ္ဒဏ္က က်ခံေနခဲ့ရပါေသးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သူနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အတည္တက်သိမွ လိုအပ္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ခ်မွတ္ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္” လို႔ စမစ္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

I keep saying I want to fight @anthonyfjoshua in my first fight back, ray lennard had 1 fight in 5 years then came back & beat Marvin haglar, so it can be done ✅ — TYSON2FASTFURY (@Tyson_Fury) January 10, 2018

ဖူရီအေနနဲ႔ကေတာ့ ယခုႏွစ္အတြင္းမွာ ျပန္လည္ထိုးသတ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အလိုရွိ ေနၿပီး ခႏၱာကိုယ္ အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့ခ်မႈေတြကို ျပဳလုပ္ေနတယ္လို႔ ဖူရီရဲ႕ အစားအေသာက္ တာ၀န္ခံ ဂရတ္မာရီေရာ့က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

WBA ၊ IBF ၊ WBO ၿပိဳင္ပြဲေတြရဲ႕ ခ်န္ပီယံေဟာင္းျဖစ္တဲ့ ဖူရီဟာ သူ႔ရဲ႕ပထမဆံုး ျပန္လည္ထိုးသတ္မယ့္ ပြဲစဥ္ရဲ႕ၿပိဳင္ဘက္အျဖစ္ အန္တိုနီ ဂ်ိဳရွာကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ ပါတယ္။

“ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ ၂ ႏွစ္ခြဲအတြင္းမွာ ျပန္လည္ထိုးသတ္မယ့္ ပထမဆံုး ပြဲစဥ္အတြက္ အန္တိုရီ ဂ်ိဳရွာကို စိန္ေခၚခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ဟဲဗီး၀ိတ္ေလာကမွာ အေကာင္းဆံုးဆိုတာ ဟုတ္မဟုတ္ သက္ေသျပသြားမွာပါ။ မင္းရဲ႕ ပရိသတ္ေတြ ကိုစိတ္မပ်က္ေစနဲ႔ ခ်န္ပီယံ” ဆိုၿပီး ဂ်ိဳရွာကို ထိုးသတ္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚခဲ့တဲ့ စာကို သူ႔ရဲ႕ တြစ္တာမွာ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။