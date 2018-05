ေကာ္နာမက္ဂရီေဂၚဘက္မွကာကြယ္ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ဘတ္စ္ရတ္တန္

ယူအက္ဖ္စီ ၂၂၃ ပြဲစဥ္မတိုင္ခင္မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ေကာ္နာမက္ဂရီေဂၚရဲ႕ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္နဲ႕ပတ္သက္ျပီး MMA ဂႏၱဝင္ကစားသမားေဟာင္း ဘတ္စ္ရတ္တန္က ေကာ္နာမက္ဂရီေဂၚဘက္မွ ကာကြယ္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ေကာ္နာမက္ဂရီေဂၚဟာ ယူအက္ဖ္စီကစားသမားေတြ စီးနင္းလိုက္ပါလာတဲ့ ဘတ္စ္ကားကို အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ျပီး ကစားသမားေတြကို ထိခုိက္ ဒဏ္ရာရေစခဲ့တာေၾကာင့္ ယူအက္ဖ္စီ ၂၂၃ ကို ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္လြဲေခ်ာ္ခဲ့ရပါတယ္။

အဆုိပါျဖစ္ရပ္အတြက္ ပရိသတ္ေတြနဲ႕ ကစားသမားေတြက ေကာ္နာမက္ဂရီေဂၚအေပၚ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေဝဖန္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘတ္စ္ရတ္တန္ကေတာ့ ဒုတိယအခြင့္အေရးအေနနဲ႕ မက္ဂရီေဂၚဘက္ မွ ကာကြယ္ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

It is only a lesson if you learn from it.

I learn everyday. pic.twitter.com/vg7CpK9xYg

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 14, 2018