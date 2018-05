ေကာ္နာမက္ဂရီေဂၚကိုယူအက္ဖ္စီကပါအေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္းဒါနာဝိုက္ေျပာၾကား

ယူအက္ဖ္စီကစားသမား ေကာ္နာမက္ဂရီေဂၚဟာ လက္ရွိရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ တရားရံုးစီရင္ခ်က္မ်ား အျပီးမွာ ယူအက္ဖ္စီရဲ႕ အေရးယူမႈကိုလည္း ခံယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယူအက္ဖ္စီဥကၠဌ ဒါနာဝိုက္က ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။

ေကာ္နာမက္ဂရီေဂၚဟာ ယခုလအေစာပုိင္းက ခါဘစ္နာမာဂိုမီေဒါ့ဗ္ အပါအဝင္ ယူအက္ဖ္စီ ကစားသမားေတြစီးလာတဲ့ ဘတ္စ္ကားကို ရန္ျပဳတိုက္ခို္က္မႈေၾကာင့္ အမႈရင္ဆိုင္ေနရတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ယူအက္ဖ္စီမွ တာဝန္ရွိသူေတြကေတာ့ ေကာ္နာမက္ဂရီဂိုအေပၚ ဘယ္လိုအေရးယူမႈမ်ိဳး ျပဳလုပ္မယ္ဆိုတာကို အာရံုစိုက္ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါတယ္။

ေကာ္နာမက္ဂရီေဂၚရဲ႕ ေနာက္ထပ္ၾကားနာမႈကို ဇြန္လ (၁၄)ရက္ေန႕ကို သတ္မွတ္ခဲ့ျပီး ဘယ္လို အေရးယူမႈျပဳလုပ္မယ္ဆုိတာက စိတ္ဝင္စားစရာပါ။

ေကာ္နာမက္ရီေဂၚဟာ ယူအက္ဖ္စီကစားသမားေတြစီးနင္းလိုက္ပါလာတဲ့ ဘတ္စ္ကားကို ဖန္ပုလင္းမ်ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္မႈ ၊ ကစားသမားအမ်ားအျပားကို ထိခိုက္ဒဏ္ရာရေစမႈ မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ တာေၾကာင့္ အျမင့္ဆံုးျပစ္ဒဏ္က်ခံရမယ္ဆိုရင္ ေထာင္ဒဏ္ (၇)ႏွစ္ထိ က်ခံရဖြယ္ရွိေနပါတယ္။

“ မက္ဂရီေဂၚအေနနဲ႕ ဥပေဒအရ အျပစ္ေပးမႈကို အရင္ခံရပါမယ္။ နယူးေယာက္မွာ ဘာဆက္ျဖစ္မလဲ ေစာင့္ၾကည့္ရပါမယ္။ ”လို႕ ဒါနာဝိုက္က TMZ ကို ေျပာပါတယ္။

ေကာ္နာမက္ဂရီေဂၚအေနနဲ႕ျပစ္ဒဏ္ကို ေရွာင္လႊဲဖို႕ အလားအလာမရွိေပမယ့္လည္း ယူအက္ဖ္စီ ဘက္ကေတာ့ မက္ဂရီေဂၚအေနနဲ႕ ေနာက္ထပ္ပြဲစဥ္ ဘယ္ေတာ့ထိုးသတ္ႏိုင္ခြင့္ရမယ္ဆိုတဲ့ အဆံုး အျဖတ္ကို ပိုျပီး စဥ္းစားေနၾကပါတယ္။

ဒါနာဝုိက္ကေတာ့ ႏူမာဂိုမီေဒါ့ နဲ႕ ထုိးသတ္မယ္ဆုိရင္ေတာင္ ရုရွားမွာထိုးသတ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဆိုပါတယ္။

“ တကယ္လို႕ ဒီပြဲစဥ္ကို ထိုးသတ္မယ္ဆိုရင္ လာ့စ္ဗီးဂတ္စ္မွာထိုးသတ္မွာပါ။ ခါဘစ္ကေတာ့ တခ်ိဳ႕ပြဲေတြ ရုရွားမွာထိုးသတ္မွာျဖစ္ေပမယ့္ ဒီပြဲကေတာ့ျဖစ္လာမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီပြဲက သိပ္ၾကီး ပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳးပြဲစဥ္ကို ရုရွားမွာ ထိုးသတ္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီပြဲကို လာ့စ္ဗီးဂတ္စ္မွာ ထိုးသတ္မွာပါ။ ” လို႕ ဒါနာဝိုက္က ဆုိပါတယ္။

မက္ဂရီေဂၚဟာ ရုရွားမွာထိုးသတ္မယ္ဆိုရင္ေတာင္ ခါဘစ္ႏူမာဂိုမီေဒါ့ဗ္ နဲ႕ ထိုးသတ္ဖို႕ စိတ္အားထက္သန္ေၾကာင္း သူ႕ရဲ႕ နည္းျပျဖစ္သူ အိုဝင္ေရာ့ဒီ ကေျပာပါတယ္။ အိုဝင္ေရာ့ဒီဟာ မၾကာခင္ကပဲ THE BBC MMA SHOW မွာ ပါဝင္ခဲ့သူလည္းျဖစ္ပါတယ္။

