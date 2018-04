ဘာဘိုဇာကိုအႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ့ကယ္ဗင္လီ

စေနေန႕ညပိုင္းက ယွဥ္ျပိဳင္ကစားခဲ့တဲ့ UFC Atalantic City ျပိဳင္ပြဲရဲ႕ အဓိက ပြဲစဥ္အျဖစ္ ကယ္ဗင္လီ နဲ႕ အက္ဒ္ဆင္ဘာဘိုဇာ တို႕ ထိုးသတ္ခဲ့ရာမွာ ကယ္ဗင္လီက အႏုိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

လိုက္ဝိိတ္တန္းမွာ ဘာဘိုဇာဟာ အဆင့္ (၅)အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရျပီး ကယ္ဗင္လီကေတာ့ အဆင့္ (၆) အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရတာျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႕ႏွစ္ဦးယွဥ္ျပိဳင္ထိုးသတ္ခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္မွာ ဘာဘိုဇာ က အႏိုင္ရရွိဖို႕ ပိုျပီး ထင္ေၾကးေပးခံခဲ့ရပါတယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း UFC Atalantic City ျပိဳင္ပြဲကေတာ့ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ အရည္အခ်င္းနဲ႕ ထိုးသတ္တဲ့ကစားဟန္ကသာ အဆံုးအျဖတ္ေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

OHHHHHHHHHHH Barboza throws a spinning head-kick and it LANDS but Lee survives!!! Wow!! #UFCAC pic.twitter.com/m7qE4z8vRf

