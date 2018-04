ေမဝယ္သာယူအက္ဖ္စီၾကိဳးဝိုင္းထဲဝင္ေရာက္ျခင္းဟာစြန္႕စားလြန္းရာက်ေၾကာင္းေမာ္ရီစီယိုေဆာ္လမြန္ေျပာၾကား

နာမည္ေက်ာ္လက္ေဝွ႕သမား ေမဝယ္သာအေနနဲ႕ လက္ေဝွ႕ေလာက ကို စြန္႕လႊတ္ကာ ယူအက္ဖ္စီ ေလာကထဲ ဝင္ေရာက္ျခင္းဟာ စြန္႕စားလြန္းရာ က်ေၾကာင္း WBC ဥကၠဌ ေမာ္ရီစီယိုေဆာ္လမြန္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ေမဝယ္သာဟာ ၾကိဳးဝိုင္းထဲကေနအနားယူေနရာမွ ျပီးခဲ့တဲ့ေႏြရာသီမွာ ေငြေၾကးအေျမာက္အမ်ားရတဲ့ ပြဲစဥ္အျဖစ္ ေကာ္နာမက္ဂရီေဂၚနဲ႕ ထိုးသတ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ လက္ေဝွ႕ေလာကမွ အျပီးတိုင္အနားယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Floyd Mayweather headed to the Octagon? Dana White sure think so. pic.twitter.com/Nc9nYal6s9

ေမဝယ္သာကေတာ့ ေကာ္နာမက္ဂရီေဂၚနဲ႕ ယူအက္ဖ္စီၾကိဳးဝိုင္းထဲမွာ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ထပ္မံထိုးသတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုပါတယ္။

ေငြေရးေၾကးေရး ပမာဏအေနနဲ႕ မည္သုိ႕ပင္ ပါဝင္ေနေစကာမူ ေမာ္ရီစီယိုေဆာ္လမြန္ကေတာ့ ေမဝယ္သာအေနနဲ႕ ယူအက္ဖ္စီၾကိဳးဝိုင္းထဲမွာ ပံုရိပ္က်ဆင္းမွာကို မလိုလားေၾကာင္း ဆိုပါတယ္။

“ ဒါက စိုးရိမ္စရာေကာင္းပါတယ္။ ေမဝယ္သာက လက္ေဝွ႕ေလာကမွာ ေရႊ႕ေရာင္ေန႕ရက္ေတြနဲ႕ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ျပီးပါျပီ။ ခုခ်ိန္သာ ယူအက္ဖ္စီၾကိဳးဝိုင္းထဲ သူဝင္ခဲ့ရင္ လက္ေဝွ႕ကို ကုိယ္စားျပဳေနဦး မွာပဲ။ သူ႕အတြက္ ဝမ္းနည္းပါတယ္။ ”လို႕ ေမာ္ရီစီယိုေဆာ္လမြန္က ေျပာပါတယ္။

Hate me or love me, you see me! pic.twitter.com/VBfY42zwkA

— Floyd Mayweather (@FloydMayweather) March 27, 2018