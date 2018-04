ဒုတိယေျမာက္ယူအက္ဖ္စီပြဲစဥ္ထိုးသတ္မယ့္CM Punk

အေမရိကန္ MMA ကစားသမားျဖစ္သူ CM Punk ဟာ သူ႕ရဲ႕ ဒုတိယေျမာက္ ယူအက္္ဖ္စီ ပြဲစဥ္အျဖစ္ လာမယ့္ဇြန္လအတြင္း ခ်ီကာဂိုျမိဳ႕မွာ ယွဥ္ျပိဳင္သြားမယ္လို႕ သိရပါတယ္။

CM Punk ရဲ႕ နာမည္အရင္းဟာ ဖီးလ္ဘရြတ္ခ္စ္ ျဖစ္ျပီး WWE ကစားသမားေဟာင္းတစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ CM Punk ဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလက ပထမဆံုး ယူအက္ဖ္စီ ပြဲစဥ္အျဖစ္ မစ္ကီေဂါလ္ နဲ႕ ထိုးသတ္ရာမွာ ပထမအခ်ီမွာပဲ ရံႈးနိမ့္ခဲ့ပါတယ္။

He's back! @CMPunk makes his Octagon return against @TheTruthJackson at #UFC225 in Chicago! pic.twitter.com/X23KgAGQOg

အဲဒီလိုမ်ိဳး ရလဒ္ဆိုးေတြရွိခဲ့တဲ့ CM Punk ကို ယူအက္ဖ္စီျပိဳင္ပြဲဥကၠဌ ဒါနာ၀ိုက္ အေနနဲ႕ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ယူအက္ဖ္စီ ၾကိဳး၀ိုင္းထဲ အခြင့္အေရး ေပးတယ္ဆိုတာကေတာ့ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနပါတယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း ဇြန္လ (၉)ရက္ေန႕ ယွဥ္ျပိဳင္ကစားမယ့္ ယူအက္ဖ္စီ – ၂၂၅ ပြဲစဥ္မွာေတာ့ CM Punk ပါ၀င္မွာျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့ျပီး ၀ယ္သာ၀ိတ္တန္းပြဲစဥ္မွာ မိုက္ဂ်က္ဆင္နဲ႕ ထိုးသတ္မွာျဖစ္ပါ တယ္။

မိုက္ဂ်က္ဆင္ဟာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တုန္းက မစ္ကီေဂါလ္ကို ရံႈးနိမ့္ခဲ့ဘူးပါတယ္။ အဲဒီပြဲစဥ္ ေနာက္မွာပဲ မစ္ကီေဂါလ္ဟာ CM Punk နဲ႕ ဆက္လက္ထိုးသတ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ခ်ီကာဂိုုယူႏိုက္တက္စင္တာမွာ ျပဳလုပ္မယ့္ အဆိုပါပြဲစဥ္မွာေတာ့ အဓိက ပြဲစဥ္အျဖစ္ ေရာဘတ္၀စ္တိတ္ကာ နဲ႕ ယိုးလ္ရိုမီယို တို႕ရဲ႕ မစ္ဒယ္၀ိတ္တန္းပြဲစဥ္ က အဓိက ပြဲစဥ္ ျဖစ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

CM Punk is headed back to the octagon at UFC 225 to fight Mike Jackson pic.twitter.com/sOxrpSGvY4

— FOX Sports: UFC (@UFCONFOX) April 6, 2018