ယူအက္ဖ္စီေလာကထဲျပန္လည္ဝင္ေရာက္ဖို႕မေသခ်ာေသးတဲ့ဘရြတ္ခ္လက္စ္နာ

ကေနဒါႏိုင္ငံသား ကစားသမား ဘရြတ္ခ္လက္စ္နာ ဟာ WWE စာခ်ဳပ္သစ္တစ္ရပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တာ ေၾကာင့္ ယူအက္ဖ္စီ ၾကိဳး၀ိုင္းထဲကို ျပန္လာဖို႕ အစီအစဥ္ဟာ မေသခ်ာတဲ့ အေျခအေနမွာရွိေနပါ တယ္။

ယူအက္ဖ္စီ ဟဲဗီး၀ိတ္ခ်န္ပီယံေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဘရြတ္ခ္လက္စ္နာဟာ မူလက သူ႕ရဲ႕ WWE စာခ်ဳပ္သက္တမ္းျပီးေျမာက္တဲ့ အခ်ိန္ ယူအက္ဖ္စီ ေလာကထဲျပန္၀င္ဖို႕ ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

Brock Lesnar has re-signed with the WWE, according to the company, and will face Roman Reigns in a steel cage match in Saudi Arabia later this month. pic.twitter.com/U3aTKTOBi5

— FOX Sports (@FOXSports) April 9, 2018